無印推薦|記者試食無印5款懶人食物 韓式燉雞/煙肉芝士批 附價錢

【無印推薦】儲糧必知！《好食玩飛》記者試食無印良品5款懶人料理，記者搜羅無印良品5款人氣懶人料理，包括即食漢堡扒、三文魚飯糰、韓式燉雞、洋蔥湯及煙肉芝士蛋批，全部都是加熱或沖水就可以享用，方便快捷而且可以長期存放！

無印推薦|記者試食無印5款懶人食物！韓式燉雞/煙肉芝士批/飯糰

疫情下，大家都有較多機會留在家中煮食，但對於「無飯家庭」或料理新手，懶人餸包或一開即食的食物絕對是個好選擇！今次《好食玩飛》記者嚴選無印良品5款懶人食品，有適合配飯的餸菜、小食及湯等，全部都是簡單加熱或沖水就食得！

記者試食無印推薦懶人食物【1】漢堡扒

無印良品推出的自家製漢堡扒，放入滾水加熱數分鐘就可以享用！漢堡扒以牛肉、雞肉及豬肉製成，本身已配有濃郁蘑菇汁，肉質頗軟而且尚算多汁，但單吃漢堡扒略嫌單調，最好就按個人喜好加入煎蛋或蔬菜，再配上白飯享用。

漢堡扒（1人份）$35



懶人程度 ☆☆☆☆

味道 ☆☆☆

性價比 ☆☆☆



記者試食無印推薦懶人食物【2】三文魚飯糰

以日本米即成的急凍三文魚飯糰，每包有5個，各自有獨立包裝，只需用微波爐加熱即可食用。飯糰採用五殼米並混入三文魚碎，雖然加熱後米飯亦不算太乾身，但咬下去三文魚味不太太重，而且餡料不多，撕開只有少量三文魚碎。

三文魚飯糰（5個） $48



懶人程度 ☆☆☆☆

味道 ☆☆☆

性價比 ☆☆



記者試食無印推薦懶人食物【3】韓式燉雞

冷凍即食料理韓式燉雞在日本都大受歡迎，只需要放入熱水加熱10至12分鐘，就可以吃到平日花時間製作的燉煮料理！每包大約有5至6塊雞，另有蘿蔔、杞子、薏米等配料，醬汁味道香濃，主菜雞有甜味而且多汁，配菜蘿蔔亦夠軟，可以配飯或麵進食。

韓式燉雞（1人份）$38



懶人程度 ☆☆☆☆☆

味道 ☆☆☆☆

性價比 ☆☆☆☆



記者試食無印推薦懶人食物【4】即沖洋蔥湯

這次在無印良品多款即沖湯之中，挑選了採用日本北海道洋蔥的即沖洋蔥湯。只要加入熱水就可以飲用！洋蔥湯沖開後呈深啡色，味道頗為濃郁香甜，明顯喝到炒過的洋蔥甜味，而且每一啖吃得到洋蔥配料。

即沖洋蔥湯（4包）$35



懶人程度 ☆☆☆☆☆

味道 ☆☆☆☆

性價比 ☆☆☆



記者試食無印推薦懶人食物【5】煙肉芝士蛋批

最後一款試食的就是急凍煙肉芝士蛋批，用微波爐解凍後再以焗爐加熱即可。煙肉芝士蛋批約有一隻手般大，一人進食份量都相當足夠。切開後看到餡料不算太多，中間夾有一層薄薄的煙肉，雖然芝士及煙肉味都頗濃，但煙肉口感不算太明顯。至於批皮味道不錯，牛油味夠香，經長時間冷凍也不至於太腍。

煙肉芝士蛋批（1個）$48



懶人程度 ☆☆☆

味道 ☆☆☆☆

性價比 ☆☆☆



記者試食總結： 最推薦韓式燉雞！三文魚飯糰較令人失望

今次試食的5款食物之中，以韓式燉雞性價比最高！簡單地加熱就可以吃到燉煮料理，而且配料頗多，用來配飯一流！而三文魚飯糰就相對較令人失望，餡料不算太多，撕開後也只有少量三文魚碎。以平均每個約$10而言，性價比較市面售賣的飯糰低。