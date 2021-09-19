日本新款甜品罐裝忌廉蛋糕試食報告　設自動販賣機24小時都有得食

大家還記得前陣子在網路上看到，裝在透明罐子中，看起來可愛又可口的「罐裝蛋糕」嗎？這其實是一家日本店鋪「Risotteria®︎GAKU（リゾッテリア ガク）渋谷」，於2021年6月在東京澀谷搶先開賣的甜品，透明的塑膠罐中裝進層次分明、有著美麗斷面的蛋糕，瞬間引爆網路！而近日也在札幌開始販售這份甜品，而且店家前還有設置24小時的自動販賣機，這讓小編在開幕的當天就趕緊去嘗鮮給大家看看啦！



誕生於「這樣好像很有趣！」念頭中的罐裝蛋糕

罐裝蛋糕是由GAKU公司所開發，這間公司於2006年在札幌創立之後延伸到以北海道、東京為中心，以新地店和燉飯專賣店為主。同時堅持手工製作、並追求創造獨特設計和味道。在北海道捲起一陣晚間新地專門店和蛋糕專門店的旋風之後，GAKU的員工開始討論著：「想在很晚的時間，或是24小時都能買到好吃的甜品。」、「如果蛋糕店有自動販賣機的話一定很有趣，罐裝的那種！」以這些對話為起點，花費了2至3個月才創造出現在所看到的「罐裝蛋糕」。

點圖看看新店「pâtisserie OKASHI GAKU」及店外的自動販賣機▼▼▼

搶先開賣的「罐裝蛋糕」在引爆網路熱潮！

2021年6月11日，「罐裝蛋糕」於東京的「Risotteria®︎GAKU澀谷」搶先發售後，馬上就造成一股網路熱潮，「超時尚的！」、「想把整個冰箱都塞滿！」、「原來蛋糕可以當作飲料？」等，各式各樣感到新奇的留言不斷冒出。而在7月16日札幌所開幕的姊妹店「 pâtisserie OKASHI GAKU（パティスリー オカシ ガク）」前設置自動販賣機的消息一放出後，「好期待販賣日！」、「旭川也要放一台！」等等，許多日本網友都迫不及待的想要趕快品嘗一下！

「pâtisserie OKASHI GAKU」位於地下鐵南北線薄野站走路3分鐘，或從東豐線東豐薄野站走路1分鐘，南4條西2大樓的1樓。小編於販賣開始前10分鐘抵達時，店門口已經排著許多客人，還有看到排隊才想到今天開幕而跟著排的人等等。另外，也因為當地媒體大幅報導的關係，讓人感受到大家對於這個蛋糕非常期待。

包含札幌限定甜品，自動販賣機內共有8種不同的口味

自動販賣機裡面有人氣甜品「士多啤梨忌廉蛋糕罐（1100日圓 含稅）」，還有3種姊妹商品「FUWA罐」（藍莓鮮忌廉戚風蛋糕；柑橘鮮忌廉戚風蛋糕；北海道產無農藥大黃鮮忌廉戚風蛋糕，各為900日圓 含稅）其他則有法式薄餅罐 （800日圓 含稅）、費南雪罐（800日圓含稅）、布丁罐（500日圓 含稅）、可麗露罐（500日圓 含稅）共8種不同甜品。罐子上雖然沒有英文，但可以直接透過外觀認出是什麼點心！

只要放入日幣再按下想買的商品號碼就可以購買了，不過要注意的是機器只收千元紙鈔，五千塊和一萬塊的紙鈔沒有辦法使用喔。

這次小編買了超受歡迎的士多啤梨忌廉蛋糕罐和FUWA罐柑橘口味，以及澀谷沒有賣的費南雪罐跟布丁罐。士多啤梨忌廉蛋糕罐和FUWA罐的外觀，可以看到蛋糕美麗的斷面。而且罐子裡塞得滿滿的，不用擔心蛋糕會變形垮掉，所以拿蛋糕罐的時候也就不用小心翼翼的拿囉！所有蛋糕都是由甜品師花費許多時間以及高超技巧手工裝瓶，並且為了不讓裡面有空氣，盡可能的將蛋糕緊緊的裝進罐中。

那就讓小編來帶大家一起享用這藝術品般的蛋糕吧！（點圖看看試食感受）▼▼▼

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可愛又好吃——士多啤梨忌廉蛋糕罐

使用了大量的北海道產鮮忌廉，和蛋糕、新鮮士多啤梨三者的分配達到很完美的平衡。店家為了讓海綿蛋糕和鮮忌廉份量達到平衡，在創作過程中重複了無數次的嘗試。實際將罐子打開後、馬上可以聞到香香甜甜的味道。

使用附贈的長湯匙吃了一口，甜而不膩、高雅的風味在嘴中散開。裡面有加入杏仁脆片，香脆口感更是增添不少風味。其他客人也說：「看起來很漂亮，絕對會讓人想要吃它！」是款可愛又充滿誘惑美味的甜品！

清爽柑橘香氣——FUWA罐，裡面是滿滿的蛋糕、柑橘、鮮忌廉

鮮忌廉柑橘戚風蛋糕口味的「FUWA罐」，鮮艷的柑橘很有夏天的感覺。打開後馬上就能聞到清爽的柑橘清香。

第一口吃到的是北海道產鮮忌廉和鬆軟的戚風蛋糕，再接著會嚐到香甜果醬和濃厚香味的海綿蛋糕，最後再由糖醃柑橘做結尾，一罐裡可以享用到各式各樣的口感和美味。

超適合當做伴手禮——費南雪罐

原味、紅茶、樹莓、抹茶、朱古力、高知產柚子，一個罐子裡共有16個小蛋糕。原味有著簡單香味讓人不易膩、抹茶則讓人在西洋點心中感受到日本風味、高知縣產柚子則是在柑橘系的清爽中帶點苦味，每一款都各有不同。費南雪罐的保存期限大約是10天左右，推薦可以帶回國跟朋友一起開心享用，回想一下旅途中的點點滴滴。

優良食材就是美味的秘密——布丁罐

使用北海道產牛奶的濃醇布丁，打開金屬罐後，就會被焦糖的香甜氣味所包圍。挖一口左右搖晃的布丁放進口中，入口即化的口感讓人著迷，感受著高品質食材的美味，不知不覺就整罐吃個精光，而且還讓人想再來一罐！

罐中甜品可能是今年最流行的熱潮！

自從自動販賣機開始運作以來，受到許多熱愛甜品的日本人好評：「隨時都能簡單的買到甜品，真是令人太高興了！」這間店簡直像是札幌新熱門景點，而且不光是士多啤梨忌廉蛋糕罐、FUWA罐，其他的甜品也超好吃，下次去札幌的話一定要路過一下！

pâtisserie OKASHI GAKU

パティスリー オカシ ガク

地址：〒064-0804 札幌市中央区南4条2丁目10-1南4西2ビル1F

營業時間：12:00～23:00

休息日：每周三、 第一個週二、第三個週二

※自動販賣機為24小時運作



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