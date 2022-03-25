下午茶優惠|尖沙咀露天餐廳68折！歎英式鬆餅/蟹肉多士/氣泡酒

【下午茶優惠】尖沙咀人氣露天打卡餐廳推出下午茶優惠限時低至68折！三層High Tea下午茶人均最平$257，歎到多款鹹甜點包括雜菌意大利飯波、英式鬆餅、馬卡龍等，附送氣泡酒或精品咖啡！餐廳設有多個露天座位，適合打卡拍照，更可以讓大家在鬧市中享受悠閒舒適的感覺，即拉落下文睇地址和詳情！

（圖片來源：KKday）

尖沙咀人氣露天座位餐廳「Library Restaurant and Bar」推出下午茶優惠限時68折！由即日起經KKDay預訂「Library Tea Set」（2位用），人均最平$257（原價：$376/人）就可以享用3層下午茶架，歎到9款精美鹹甜點，更附送氣泡酒或精品咖啡！

「Library Tea Set」（2位用）供應9款精選鹹甜點，包括煙薰車里茄水牛芝士鹹撻、新吞拿魚他他多士、新蟹肉牛油果多士、脆炸雜菌意大利飯波、Library 英式鬆餅、伯爵茶馬卡龍、芝士蛋糕、水晶朱古力、Chef Coco Mousse等。每位可以獲贈氣泡酒或精品咖啡一杯。

「Library Restaurant and Bar」位於尖沙咀，是一間充滿異國風情的酒吧餐廳，店內以Tiffany Blue為主色調，配上金屬元素，充滿時尚感。餐廳外設有一整排露天梳化戶外座位，配以大量植物作點綴，背靠尖沙咀清真寺，適合假日前往放鬆心情，與朋友High Tea打卡影相都無難度！

Library Restaurant and Bar 限時下午茶優惠

價錢：$515（2位，連加一服務費）

使用日期：由即日起至2022年5月31日

使用時間：12:00-14:00／14:00-16:00／16:00-18:00

地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室

