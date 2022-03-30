逸東軒一連7日堂食免費送招牌叉燒！$38起歎36款點心+主菜單7折

【堂食優惠】逸東酒店推出堂食免費送蜜汁叉燒優惠！由即日起，逸東酒店推出堂食優惠，包括免費送招牌明爐蜜汁叉燒，以及$38起歎米芝蓮鮑魚點心、脆皮流沙包、燕窩瑤柱菜苗餃等36款點心！另外，午市期間亦可享主菜單7折優惠，適合與家人朋友一起去歎7點心！

（圖片來源：逸東酒店）

逸東酒店中菜廳逸東軒宣布推出多項堂食優惠！由4月1日至4月7日，凡於逸東軒惠顧堂食，所有顧客都可以免費獲贈迷你招牌明爐蜜汁叉燒一份，數量有限，送完即止！

（圖片來源：逸東酒店）

同時，逸東軒亦會繼續推出點心優惠！逢星期一至五，凡惠顧堂食，即可以優惠價$38起歎到36款招牌點心，包括帶子蒸燒賣、脆皮流沙包、燕窩瑤柱菜苗餃、香煎黑魚籽粢飯、花雕醉鮑魚、芫荽蔥花帶子腸等。另外，現額外推出優惠價$38鮑魚京蔥和牛酥（原價$78，每人限叫一份），非常吸引！

除了以上點心優惠，凡惠顧午市堂食主菜單亦可享7折優惠，品嚐多款得獎招牌菜，包括明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄玻璃蝦球等。

逸東酒店中菜廳逸東軒

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

電話：2710 1093



堂食送蜜汁叉燒優惠

優惠日期：2022年4月1日至4月7日

優惠時段：10:30-18:00



$38起點心優惠

優惠日期：即日起至另行通知

推廣時段：逢星期一至五10:30-18:00



堂食主菜單7折優惠

優惠日期：即日起至另行通知

推廣時段：10:30-18:00

