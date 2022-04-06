深水埗/中環親民價西餐！超巨型意粉山$35起 香蒜白酒蜆肉/卡邦尼

【深水埗美食｜中環美食】每逢糧尾想「食平啲」有甚麼好選擇？一間分別在深水埗和中環有分店的西餐廳，最出名的就是店內供應的巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」，附近街坊和打工仔下次糧尾時不妨考慮一下！

「M.Y Majesty」在中環及深水埗設有分店，主打平民價西餐，其招牌「巨型意粉山」更被不少網民和食客稱為「糧尾救星」！

小店的招牌「超巨型意粉山」在網上出名「抵食」，因此附近的學生和街坊不時都會去捧場，門外經常出現排隊人龍！小店的意粉選擇非常豐富，包括香蒜白酒蜆肉意粉、羅勒蕃茄牛肉意粉、卡邦尼意粉、自家製雞扒意粉配沙律等，每碟意粉的份量絕不馬虎，而且價錢只需$35起就可以食到，非常抵食！記者以往試過在餐廳買外賣意粉，結果可以食足三餐，絕對是平民飯堂！

除了意粉山，小店其他食物一樣定價親民，份量十足！必試芝士流心墨西哥捲餅（$28起），款式包括辣醬雞肉、鴨胸、煙肉及滋味腸，可加配沙律或薯菜，同樣抵食。另有雙重芝士牛角酥（$26）、焗芝士肉醬飯（$40）、自家製瑞士汁鴨腿飯（$46）、薯條（$23）、泰式魚餅（$25）等。

飲品方面，則有玫瑰鮮奶咖啡、榛子鮮奶咖啡、玫瑰荔枝梳打、粉紅番石榴西柚梳打、棉花糖朱古力、藍莓乳酪（$26）、抹茶鮮奶（凍$26，熱$24）等。下次糧尾想「食平啲」不妨一試！

M.Y Majesty

深水埗店地址：深水埗福華街15號地舖

電話：9457 9068

中環店地址：中環嘉咸街49號地下C號舖

電話：6360 8384

營業時間：11:30-22:30

