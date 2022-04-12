自助餐優惠2022｜自助餐13大最新優惠！任食生蠔/和牛人均$213起

【自助餐優惠2022】自助餐最新13大優惠詳情！各大酒店及餐廳推出全新自助餐優惠，無限任食生蠔、龍蝦、蟹腳及和牛等，成人價折後人均只需$213起，部分更推出同行小童免費優惠，或送生日蛋糕！

自助餐優惠2022｜13大最新自助餐優惠！任食生蠔/和牛人均$213起

自助餐優惠2022【1】城景國際自助午餐/晚餐

城景國際City Café推出自助午餐優惠低至65折，凡生日惠顧更可獲贈半磅生日蛋糕！自助午餐供應數十款美食包括時令海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼、以及多款Movenpick雪糕，折後每位低至$213！

City Café亦會由4月21日起推出全新「海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐」，必吃多款海膽料理包括海膽甜蝦刺身凍豆腐、海膽蟹子焗大蝦等，每位更可獲贈海膽焗釀北海道鮑魚一客！人均只需$478起。

圖片來源：城景國際

自助餐優惠2022【2】城景國際自助午餐/晚餐



環球美饌自助午餐

價格：成人$328；長者$298；小童$228

*星期一至五可享65折

*星期六、日及公眾假期可享75折

*另收原價加一服務費

預訂方式：經官網預訂



海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐

價格：成人$478起；長者$458起；小童$348起

*免加一服務費

預訂方式：經官網預訂



*生日正日以及前後三天入座，可獲贈生日蛋糕半磅（須提早2天預訂）



自助餐優惠2022【2】馬哥孛羅香港酒店自助午餐

馬哥孛羅香港酒店咖啡廳自助餐午餐優惠，人均$312起就可以歎到多款精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，更有大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。

圖片來源：馬哥孛羅香港酒店

自助餐優惠2022【2】馬哥孛羅香港酒店自助午餐



價格：成人$312起；長者$277起；小童$207起

*包括加一服務費

預訂方式：經KKday預訂



自助餐優惠2022【3】紅煙窗自助午餐

酒店大獲好評的紅煙窗餐廳自助餐推出85折優惠，人均$313起任食2.5小時，歎到紐西蘭生蠔、藍青口、凍蝦、魚生等，更有人氣鴨肝多士、多款熟食及甜品等，即睇下文優惠詳情！

詳情：自助餐優惠｜佐敦酒店自助餐人均$313起！無限任食生蠔/鴨肝多士

圖片來源：恆豐酒店

自助餐優惠2022【4】港島海逸君綽酒店自助午餐

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café自助午餐推出快閃優惠！經官網預訂，復活節期間低至77折優惠，折後人均每位只需$398！至於平日就更抵食，每位$299起就歎到新鮮即開生蠔、壽司等各款超豐富海鮮，40多款熱盤、沙律，以及多款口味Mövenpick雪糕！

圖片來源：Harbour Grand Café

自助餐優惠2022【4】港島海逸君綽酒店自助午餐



復活節自助午餐

價格：成人$398；小童$278

*包括加一服務費

預訂方式：經酒店官網預訂



環球美食自助午餐 4月快閃優惠

價格：成人$299；小童$207

*包括加一服務費

預訂方式：經KKday預訂



自助餐優惠2022【5】唯港薈The Market自助午餐

The Market自助午餐提供各款冰鎮海鮮、刺身、中式美點及片皮鴨等，更有榴槤甜品及Godiva軟雪糕！在復活節期間亦會加推多款節日美食及甜品，包括兔子造型沙律、蘇格蘭蛋及慢燒羊肩肉卷，十字包及Lindt兔子杯子蛋糕等！

圖片來源：Hotel ICON

自助餐優惠2022【5】唯港薈The Market自助午餐



價格：成人$408起；小童$308起

*4月15日至18日 成人$688；小童$458

*另收加一服務費



自助餐優惠2022【6】四季酒店自助午餐

四季酒店Gallery自助午餐提供新鮮生蠔、虎蝦、青口、海螺等海鮮冷盤及多款日本刺身，更有中式點心、各款烤肉及10多款甜品包括紅桑子芝士蛋糕、抹茶紅豆卷等！自助午餐二人同行優惠$1012起，即人均只需$506！

圖片來源：四季酒店

自助餐優惠2022【6】四季酒店自助午餐



二人自助午餐

價格：$1012起

預訂方式：經KKday預訂



自助餐優惠2022【7】逸東酒店自助午餐

逸東酒店普慶餐廳推出海鮮饕宴自助午餐，有招牌海鮮冷盤包括紐西蘭生蠔、梭子蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等無限量供應！更有不同的熱食如燒澳洲肉眼、意式烤豬腩肉等！另有8款Mövenpick雪糕及多款精緻甜品，每位只需$328起！為感謝醫護在疫情期間的付出，醫院管理局轄下醫護人員更可享7折優惠。

圖片來源：逸東酒店

自助餐優惠2022【7】逸東酒店自助午餐



價格：成人$328起；小童及長者$218起

*另收加一服務費

預訂方式：經官網預訂



自助餐優惠2022【8】帝京酒店自助午餐

帝京酒店花月庭自助午餐，主打即開生蠔、刺身及壽司、海南雞、燒腩仔、叉燒等美食！周末更額外供應多款熱食如麵包蟹、黑蒜花膠蒸龍脷柳、烤澳洲黑安格斯牛板腱。至於甜品則有任食Haagen Dazs雪糕、即製窩夫等，人均$338起就歎到！

圖片來源：帝京酒店

自助餐優惠2022【8】帝京酒店自助午餐



價格：成人$338起；長者$308起；小童$248起

*另收加一服務費

預訂方式：經官網預訂



自助餐優惠2022【9】帝逸酒店復活節自助早午餐

沙田帝逸酒店Alva House推出繽紛復活節自助早午餐！除了即開生蠔及刺身，更有燒美國頂級牛肋肉、迷迭香烤羊腿等烤肉，以及復活節特式美食將和甜品！每位$538起送氣泡酒或鮮橙汁，更可以優惠價選購指定飲品任飲套餐。

圖片來源：帝逸酒店

自助餐優惠2022【9】帝逸酒店復活節自助早午餐



價格：成人$538；小童$338

*另收加一服務費

預訂方式：經酒店官網預訂



自助餐優惠2022【10】8度海逸酒店自助午餐

8度海逸酒店再推出假日自助午餐，設有即開生蠔、海鮮冷盤、刺身區、現場切肉、現煮食品、超過15款熱食及多款甜品！現時經酒店eShop預訂更可享8折優惠，每位成人低至HK$385！

圖片來源：8度海逸酒店

自助餐優惠2022【10】8度海逸酒店自助午餐



價格：成人$385.2；長者 $349.2；小童$313.2

*包括加一服務費

預訂方式：經酒店eShop訂購



自助餐優惠2022【11】太子酒店周末自助早午餐

位於海港城太子酒店SAVVY的周末自助早午餐，任食冰鎮海鮮包括龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等！更有即切烤牛肉及新鮮現制印式烤餅配烤雞，甜品就有火焰芝士蛋糕、Haagen-dazs雪糕等！成人每位$468起，同行1位11歲或以下小童可享免費優惠！

圖片來源：SAVVY

自助餐優惠2022【11】SAVVY周末自助早午餐



價格：成人$468；每位成人惠顧，同行1位11歲或以下之小童可享免費優惠

*另收加一服務費

預訂方式：經酒店官網預訂



自助餐優惠2022【12】港威酒店自助午餐

港威酒店Three on Canton自助午餐提供一系列冷盤海鮮、多款中西熱食包括即席烹調的香煎牛柳粒等！甜品專區就有自家製蛋糕及Häagen-Dazs雪糕等，每位只需$361就歎到！

圖片來源：Three on Canton

自助餐優惠2022【12】港威酒店自助午餐



價格：成人$361起；小童$263起

*包括加一服務費

預訂方式：經KKday訂購



自助餐優惠2022【13】Mr. Steak⾃助午餐

Mr.Steak à la minute⾃助午餐在復活節假期期推出75折優惠！無限量添食和⽜及⽣蠔，更有雪花蟹腳，海蝦，紐⻄蘭⻘⼝，藍⻘⼝，蜆等多種海鮮！如使⽤消費券，每位更會送鮑⿂花膠佛跳牆，折後價錢人均$351起。至於平日自助午餐則可享8折優惠，每位只需$232起！

圖片來源：Mr. Steak

自助餐優惠2022【13】Mr. Steak⾃助午餐



價格：成人$232起；小童$168起

*4月15日至18日ー成人$351起；小童$236起

*另收原價加一服務費

預訂方式：經官網預訂

