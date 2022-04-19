【惠康優惠】惠康優惠減價低至$5.5，多款蔬果、急凍食品、糧食調味、零食及飲料優惠減價發售，其中冰鮮雞僅售$50/隻、日本蛋僅賣$20/盒，部份生活用品買一送一，即看惠康精選優惠！

惠康優惠｜惠康減價冰鮮雞$50/隻 蔬果/零食/飲料/急凍食物$5.5起

惠康多款精選產品現正進行優惠，包括多款新鮮蔬果例如泰國酷可椰椰青（$36.5/2件）、包裝龍眼（$22/盒）等、丹東甜匠士多啤梨（$35/盒）等；多款急凍食品包括淘大各款急凍點心（$12起），另外冰鮮三黃雞、客家風味鹽焗雞也僅售$50/隻，認真超抵！

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多款煮食材料及調味料、早餐食品亦進行優惠，包括史雲生清雞湯250毫升（$23/5盒），平均每盒僅$4.6/盒；淘大蒸魚豉油孖裝配醃肉醬汁（$22/件）；日本雞蛋僅售$20/盒；另外亦有御品皇泰國香米、各款穀類早餐、牛奶、三文治火腿片、方包及雪芳蛋糕等$5.5起！

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此外，部份零食飲品買第2件半價，其中包括珍珍（燒烤味/香辣味）薯片（$18/件）、維他6罐裝氣泡檸檬茶（$20/件）、雀巢牛奶公司各款乳酪飲品（$30/4件）平均每件$7.5/件、益力多5支裝乳酸飲品（$33/2排）等；多款潔淨必須品如唯潔雅衞生紙買2件特價、女士用品安心熟睡褲或衞生巾更買一送一，大家記得把握機會選購喇！

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惠康優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月21日

推廣地點：全線惠康

