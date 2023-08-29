壽司店｜9大已消失的壽司店　明將/金太郎/第1代迴轉壽司食過未？

壽司是港人最愛日本菜之一，多間曾經大熱的壽司店更是大家的集體回憶！記者盤點9大已結業及已消失的人氣壽司店，包括元祖級迴轉壽司元綠、以多款創意軍艦打響名堂的明將等，相信大家總有去過其中一間！



已消失壽司店【1】元綠壽司

元綠壽司最初在1991年從日本引入到香港，為本地元祖級迴轉壽司店之一！元綠更曾經與無線電視遊戲節目「超級無敵獎門人」合作，人氣不斷上升，全盛時期有超過40間分店，最後一間分店已於2016年結業。

（資料圖片）

已消失壽司店【2】明將迴轉壽司

主打平價壽司的明將迴轉壽司，以多款獨創壽司如紅豆軍艦、啫喱壽司、可樂糖軍艦一度成為話題，更吸引不少人專程去「挑戰」！最後一間沙田分店已在2020年結業，而深水埗西九龍中心店裝修後改名為「韓日燒自助餐廳」，被網民戲稱「劣食重生」。

（資料圖片）

已消失壽司店【3】一壽司

曾經紅極一時的一壽司，每晚都有長長人龍等食半價「黑夜壽司」！不過隨著最後一間旺角分店在2018年結業，「夜媽媽」排隊食壽司亦都成為集體回憶。

已消失壽司店【4】Monster Sushi

吳彥祖有份投資的人氣壽司店Monster Sushi，因為租約期滿，亦在2018年與一壽司先後宣布結業！

圖片來源：iSQUARE

已消失壽司店【5】金太郎

元老級日本餐廳之一的金太郎，主打平價又大件壽司，全盛時期多區都有分店，至2019年就只剩下深水埗店，現時最後一間分店亦已結業。

圖片來源：100 Best Restaurants

已消失壽司店【6】羽壽司

價錢大眾化的羽壽司，主打羽龍卷、珍寶帶子等多款壽司及定食，曾一度擴展至多達10多間分店，但最終在強烈競爭下也無奈結業！

圖片來源：羽壽司

已消失壽司店【7】和花亭壽司

源自北海道的迴轉壽司店和花亭，除了迴轉壽司外，亦曾推出任食任飲壽司刺身放題，不少人指曾經也經常會去吃，最後一間始創中心分店已於2015年結業。

圖片來源：和花亭

已消失壽司店【8】板前壽司

2004年開設的板前壽司，一度在香港掀起壽司熱潮！隨後板前其中一個創辦人更另開新品牌「板長」，目前板前壽司門市已全線結業。

圖片來源：板前壽司

已消失壽司店【9】目黑壽司

同樣在2004年成立的目黑壽司，主打多款創意壽司及從日本引入的火炙壽司，更在Megabox開設近4,000呎的旗艦店！因為金融海嘯，全線11間分店已2008年結業。