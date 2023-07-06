網民熱議3大人氣壽司店漸有"明將"風難食　仍有超長人龍匪夷所思

日式壽司向來受港人歡迎，每每有日本過江龍店來香港，大家都爭相去試，店門往往排起長長人龍。近日有網民在討論區上力數人氣壽司店開始難食，似乎堪比以前明將。某些分店飯又散、肉解凍不足、紫菜腍，當中松板牛壽司真心麻麻。難以理解該店為何日日排長龍！亦有人列舉香港另外2間人氣連鎖壽司店同樣多人排，卻麻麻地好食，即睇網民點睇！



松板牛壽司難食 網：點解仍排長龍？

近日有網民分享自己食人氣店壽司X體驗，斥松板牛壽司嚡到似牛肉乾，屬打大佬級別的難食，魚未解凍，入面是冰的，難食程度堪比明將壽司。不明白該店為何仍日日排長龍，現象很奇怪。帖文一出即引發熱討，有人和應「中伏」經歷，有人反駁問題食物只佔少數，不可一概而論。

有網民分享覺得人氣店壽司X愈來愈明將化 👇 👇 👇

（截圖自連登討論區）

樓主帖文一呼百應，即吸大量「苦主」和應，齊齊分享「中伏」經歷！有人指自己曾在壽司X食過「紅到黑」吞拿魚，質感似啫喱，又有人表示該店的魚好不新鮮，貝類無鮮味！亦有人覺得壽司X喜歡在壽司中加花椒油，好獵奇！整體負評佔多。

網民和議覺得壽司Ｘ麻麻地 👇 👇 👇

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荻餅、螢光魷魚軍艦、納豆壽司 組合匪夷所思

明將壽司是香港一家已結業的廉價壽司放題連鎖店，出名供應一系列匪夷所思的奇怪壽司，如「紅豆軍艦」、「啫喱壽司」及「鹹魚壽司」等。網民列舉壽司X的多款壽司食品，組合「騎呢」，漸漸「明將化」！當中松板牛壽司、荻餅、螢光魷魚軍艦及納豆壽司不推薦。

松板牛壽司更加麻麻地，留言睇點解👇 👇 👇

除了松板牛壽司外，網民還列舉了5款中伏食物。點圖睇疑似中伏款式👇👇👇

識食梗係揀甜品、熱食至正！

有反自然有正，有網民為壽司X大平反！表示中伏的食物只佔小數，有不少食物味道很不錯！網民推介甜品及熱食，如薯條、雞軟骨、水牛芝士、卡達拉娜、芭菲…等，有人指識食壽司X，揀甜品、熱食至正！

點圖即睇壽司X必食的食物幾好食👇👇👇

網民分享還有2間連鎖壽司店 質素似乎每況愈下

除了壽司X，都有網民分享，香港另外2間連鎖壽司店——元X及爭X，質素似乎每況愈下，卻人氣不減，經常排長龍等位！有網民揶揄元X的刺身有沙冰口感，消暑一流；又有網民指爭X的飯好硬又好散，笑指「硬過條命」，不如留返啲錢去日本食好過！

元X及爭X又麻麻地？點圖睇網民點講👇👇👇

不過，以上純粹是部分網民的見解。大眾口味各異，每人有不同味道喜好。記者小編同是以上人氣壽司店的食客，覺得3間大店，旗下分店眾多，質素也各異，也有好味的食物款式，例如壽司X的帶子壽司；元X的牛油果手卷、爭X的黃瓜小卷等。另外，太多人排隊會否廚房也應付不來？大家又點睇呢？