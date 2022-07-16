【西環美食】港島半山一間港式懷舊麵店已有近50年歷史，主打磨豉牛腩、牛筋麵， 牛腩炆得軟腍又入味！而且店內仍採用舊式裝潢，並保留罕見手寫花碼餐牌，充滿懷舊感！

西營盤美食｜50年老字號麵店！招牌磨豉牛腩/牛筋麵+自家製雲吞

位於西營盤的港式麵店「枝記麵家」，擁有超過50年歷史，由店主夫婦二人經營，招牌牛腩麵陪伴不少街坊及學生成長！

店內仍保留懷舊風格裝潢，青綠色瓷磚及紙皮石地、木紋摺枱、舊式吊扇等，牆上更仍貼著以花碼標示價錢的餐牌，充滿懷舊感，時間彷彿回到數十年前！

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枝記麵家的招牌牛腩麵，牛腩以磨碎豆豉製成的「磨豉醬」烹調，味道較坊間常見的柱候牛腩淡，同時保留牛肉本來的鮮味。枝記出品的牛腩，肉味香濃而且夠腍，大地魚湯底亦都非常濃郁！不論配搭麵、米粉或河粉都非常夾，令不少人都一試難忘！

圖片授權：Instagram@kelly_making

除了招牌牛腩外，店內亦有雲吞麵、魚蛋麵、四寶丸麵等經典港式麵食選擇，而雲吞亦是店主親手製作，粒粒都飽滿又足料！這類傳統港式麵店已經買少見少，有興趣的話也不妨一試！

枝記麵家



地址：半山巴丙頓道1號M4A號舖

營業時間：星期一至六 11:00-16:15（星期日休息）

