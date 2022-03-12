中環60年牛雜老字號重開！本地活牛恢復供應 必試牛沙瓜/牛爽腩

【中環美食】最近多類公共處所都要暫時關閉，不過近日上水屠宰房重開，而60多年來堅持只使用本地屠房每日新鮮出產活牛肉的中環牛雜老字號就火速宣布重新營業，附近的街坊、粉絲同打工仔又可以食到小店的招牌牛雜同爽腩河了！

中環美食｜60年牛雜老字號重開！本地活牛恢復供應 必試牛沙瓜/牛爽腩

中環60年牛雜老字號水記宣布重開。（圖片來源：水記）

位於中環吉士笠街斜路上的「水記」在區內屹立60多年，自創立以來堅持只採用由本地屠宰場出產的新鮮活牛肉及新鮮牛雜，因肉質上盛而且所有食材都由主理師傅每日手工斬件、烹熬製成，而深受歡迎，除了中環區內街坊支持，更有不少人專程一早到小店朝聖，即使小店位置和店內環境不算十分良好，仍然人氣超旺！

自第5波疫情以來，上水屠宰場一直因疫情而沒有活牛供應，水記也在無奈之下，自2月中下旬開始暫停營業。

不過近日上水屠宰場開始恢復活牛供應，水記就在Facebook火速宣布重開，各位粉絲、街坊又可以去大飽口福了！

水記是本港現是不多見仍然堅持只使用活牛肉製作餐點的牛雜小店，每日由主理師傅人手去除牛肉及牛內臟的腥味，再長時間炆煮入味。

必試爽腩河及牛沙瓜河，前者採用「𧌇䖢腩」，薄軟富膠質，爽軟不硬。而後者採用市面比較少見的「牛沙瓜」（即牛隻的第4個胃）製成，口感爽脆而不失嚼勁。因牛沙瓜體積少，比較罕有，有興趣的朋友不防一試！

除了招牌牛雜河，小店的自家製炸門鱔雲吞及炸魚皮都非常搶手！炸雲吞和炸魚皮都新鮮炸至金黃鬆脆，配上甜酸醬，滋味十足。

不少網民亦大力推介小店的自家製辣椒油，由老闆親自炒製而成，入口香辣又可突出牛雜的鮮味，惟不設現場販售。對水記辣椒油情有獨鍾的朋友除了可在店內享用，亦可留意官方不定時推出的網上水記辣椒油團購活動，買回家慢慢歎！

水記

地址：中環吉士笠街2號牌檔

電話：2541 9769

營業時間：11：30-17：30（星期一、三至五）11：30-17：45（星期二）

*逢星期六日休息。

