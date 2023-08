12蚊店地址｜Daiso/Living PLAZA官方解釋3大不同　1間優惠較多！

Daiso與Living PLAZA 12蚊店到底有甚麼分別?看來好似,所賣的貨品也好似,也是由AEON營運的!店名卻刻意有不同,令不少人非常好奇兩間$12店到底有甚麼分別?記者整合了兩間店的3大不名之處,並查詢官方解釋。



「Living PLAZA by AEON」及「DAISO JAPAN」由AEON經營,現時全港有67間獨立分店(38間Living Plaza by AEON、29間DAISO JAPAN)、4間Mono Mono,並於12間AEON店舖內有分店,總共83間分店營運中。而83間分店中,32間為DAISO JAPAN,51間為Living Plaza by AEON。自2021年6月起,新分店改以「DAISO JAPAN」營運,不再用「Living PLAZA by AEON」,舊分店亦陸續裝修更名為DAISO JAPAN。究竟翻新後有甚麼不同呢?

圖片來源:Daiso香港

由2021年起多間Living PLAZA包括灣仔店、 太子店、元朗店、石蔭店及北角店都先後翻翻新為Daiso,更有眼利網民發現位於銅鑼灣鵝頸橋附近的Living PLAZA $12店都準備進行裝修!《好食玩飛》記者向AEON查詢,獲回覆指銅鑼灣堅拿店將進行重裝工程,預計會於5月中轉為Daiso Japan店重新營業。

12蚊店|Living PLAZA翻新Daiso Japan 部分店舖:

Daiso Japan灣仔店

地址 : 灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地庫B01至B05號

Daiso Japan太子店

地址 : 彌敦道789號健峰保險大廈地庫全層

Daiso Japan元朗店

地址 : 元朗康樂路27-31號嘉好樓1樓全層

Daiso Japan石蔭店

地址 : 石蔭邨石蔭商場LG2樓207-210號舖

Daiso Japan北角店(4月8日開業)

地址 : 北角英皇道416-426號新都城大廈地庫

Daiso Japan銅鑼灣堅拿店(預計5月中開業)

地址 : 灣仔堅拿道西15號永德大廈閣樓MA舖

記者亦向AEON查詢Living PLAZA by AEON與Daiso Japan的分別,並官方回覆確認兩者不同之處!再加上整合網民觀察,得出兩間$12店的3大不同之處:

【1】Daiso有更多最新日本流行商品

記者獲AEON回覆指,Living Plaza及Daiso Japan同樣屬於小型專賣店,Living Plaza是AEON自家品牌,主打高實用性的生活雜貨。而AEON與日本著名100円店「Daiso 大創」所屬的株式會社大創産業簽訂長期許可合同,獲授權代理經營Daiso分店,Daiso Japan相對市場定位較高一些,涵蓋更多最新日本流行商品。而AEON亦表示今年集團重點策略之一就是進一步拓展DAISO小型專賣店網絡,繼續加快開設新店。

圖片來源:Daiso香港

【2】裝修風格不同

AEON過去亦曾表示,兩間$12店店舖裝修風格也有分別。香港Daiso沿用日本分店的鮮粉紅色招牌,裝修風格也與日本分店相若。至於Living PLAZA招牌主要以淡粉紅為主色調,亦有部分歷史較久的店舖仍使用舊黃紅色標誌。

【3】網傳Daiso無優惠?

Living PLAZA多間分店不時都會推出買6送1、買5送1等優惠,吸引顧客消費。不過有網民指出,通常這些優惠只是在Living PLAZA分店推出,Daiso甚少會在同一時期推出同樣優惠。

圖片來源:AEON

Living PLAZA by AEON 部分分店一覽:

Daiso Japan分店一覽: