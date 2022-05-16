【佐敦美食】佐敦一間手工蛋糕店，主打多款以新鮮班蘭葉製成的蛋糕！人氣款式包括招牌班蘭戚風蛋糕、班蘭栗子卷、班蘭流心蛋糕、班蘭慕絲蛋糕等！每款都有陣陣班蘭清香，就算不用飛到新加坡都可以吃到美味班蘭蛋糕！

佐敦美食｜手工班蘭蛋糕專門店！必試班蘭戚風/流心蛋糕/栗子卷蛋

去年才開業的佐敦街坊蛋糕小店，一走進店到就可以聞到陣陣班蘭香氣！店舖主打多款班蘭口味蛋糕，由泰國新鮮班蘭葉榨汁製成！當中最受歡迎的就是又香又鬆軟的班蘭戚風蛋糕。

班蘭戚風蛋糕全部都是即日新鮮焗製，聞起來有陣陣班蘭香氣，入口不會太甜，而且蛋糕軟綿綿又夠濕潤。除了原味外，更有一款加入香脆合桃，令口感更豐富！

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另一款人氣款式就是班蘭卷蛋，分別有原味、芒果芝士、栗子、紅豆及士多啤梨共5種口味。蛋糕本身綿密柔軟，帶有天然班蘭香氣，再配搭不同口味餡料。其中必試芒果芝士及栗子口味，配搭新穎而且口感有層次！

店內亦有多款以班蘭慕絲、班蘭忌廉製成的原個蛋糕，造型精緻而且帶有淡淡班蘭芳香。推介必試班蘭流心蛋糕，一個蛋糕有齊多重滋味，除了班蘭海綿蛋糕，還有班蘭醬、芒果粒等，由內到外都充滿班蘭味，班蘭控必試！

【佐敦美食】班蘭咖啡 Emerald Bakery and Cafe



地址：佐敦上海街48號

營業時間：09:30 - 21:00

