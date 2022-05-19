【中環美食】中環一間老字號懷舊粉麵店的招牌巨型雲吞皮薄餡足料，而每粒雲吞大小堪比乒乓球，深受附近街坊和上班一族喜愛！除了巨型雲吞，必試粉麵店的鵝腸河、鯪魚球麵、牛腩河等，價錢最平$39就可以食到，即睇地址下次去試試啦！

中環美食｜老字號港式粉麵店招牌大粒雲吞麵！必試足料鵝腸栢葉河

位於中環的「三多麵食」是一間老字號傳統粉麵店，主打港式粉麵，向來深受區內街坊及附近打工仔喜愛！必試馳名巨型雲吞，網民大讚入口啖啖肉好滿足！

招牌雲吞有鮮蝦雲吞及菜肉雲吞2款，每粒都超巨型！菜肉雲吞內餡用上豬肉和蔬菜製成，蔬菜的清甜中和豬肉的油膩感；鮮蝦雲吞則有大隻鮮蝦，味道鮮甜！

雲吞可以選配湯麵（$39）或撈麵（$49），有河粉、米粉及麵線。另有炸雲吞（$40/碟），又是另一種滋味。

除了招牌巨型雲吞，網民亦推介小店的鵝腸栢葉河（$51）。鵝腸處理得乾淨，口感彈牙爽口，配上爽脆牛栢葉，幾乎鋪滿整個碗面，份量十足！

小店有多款麵食及小食供應，湯麵和撈麵價錢分別為$39及$49，包括薑蔥撈麵、炸醬麵、菇麵、鯪魚球麵、炸魚皮麵等。想一次過試多款餸菜的朋友可選雙拼（$49）或三拼（$59）。另有酥炸魚皮（$30）、炸雞中翼（$50）等香口小食，適合與朋友齊齊分享！

三多麵食

地址：中環砵典乍街30號地下

電話：2801 6352

營業時間：（星期一至五）09:00-20:30（星期六）09:00-18:00

*星期日及公眾假期休息。

