西貢好去處｜街頭壁畫文青打卡必去　可愛柴犬店長陪你嘆咖啡

西貢是本地旅遊勝地之一，有不少歐陸風情的小店，而且擁有廣闊的海岸線。炎炎夏日還可以乘船到不同島嶼玩玩水上活動，晚上又可以到海鮮街大吃一番。



小編挑選了幾個西貢好去處，大家不妨趁週末去走走！

打卡點、美食點、hea點，西貢真係好多野玩👇👇👇

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西貢打卡壁畫

西貢萬年街一帶的牆壁佈滿插畫，為街道增添不少生氣，能夠推廣藝術之餘，同時美化西貢，絕對是打卡達人必到景點之一！

今年的HKwalls街頭藝術節亦挑選在西貢舉行，在西貢的大街小巷亦將會有新的壁畫出現呢！

西貢特色Cafe

1. Pan da Cafe

以70年代懷舊風為主題，四週都放滿不同類型的物件，例如唱片、撥輪電話、西瓜波……店主將咖啡店佈置成一座迷你博物館，每件物件都很有特色，打卡影相一流！

地址：西貢市場街23號地舖



2. 柴太郎咖啡店 Shiba Taro Cafe

以柴犬為主題的咖啡店。咖啡店內有很多柴犬的擺設、照片和壁畫。主要以店主養的柴太郎為主角，而牠不時會在店內的露台出現，陪伴大家渡過一個休閒的下午！

地址：西貢市場街11號地舖



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水上活動

喜歡陽光與海灘的你，當然不可以錯過西貢的 綠蛋島 和 橋咀島，這兩個地方水清沙幼，除了可以曬曬太陽，還可以玩浮潛，當然不能錯過！

橋咀島擁有迷人的自然風光和獨特的地質遺跡，十分適合小朋友在此對本港地質和生態進行更多學習和認識。

美味海鮮

貼近海岸線的西貢，擁有最新鮮的魚獲。在「西貢海鮮街」更可以找到各式各樣的海鮮。好像豉油王海生蝦、西蘭花鮮魷魚、粟米班塊，想想也垂涎欲滴⋯⋯

【本文獲「KKday」授權轉載。】