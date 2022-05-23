西環夜市｜西環海濱舉行週末夜市如身處台灣！美食/手作/寵物用品
撰文：花生Jan
出版：更新：
【西環夜市】香港都有夜市！最近有團體在西環堅尼地城舉辦市集，有多個品牌參與，出售手作、食品、寵物用品等商品，入夜後就像台灣夜市一樣熱鬧，想念在台灣逛夜市的大家可以先去堅尼地城行夜市，一過旅行癮！
西環夜市｜海濱舉行週末夜市 如身處台灣！美食/手作/寵物用品
週末市集2022｜週末市集6大推介！D2 Place市集/大館/PMQ戶外市集中環好去處｜大館6大最新展覽一覽 戶外花藝市集/免費睇港產劇海濱好去處2022｜12大海濱長廊/主題區發展計劃！啟德/茶果嶺
好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l
最近團體SlainteHk舉辦「堅農夜市」，在多個週末都有舉辦市集，市集選址在西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，時間在下午4時至晚上10時舉行，是名乎其實的「夜市」！
+2
堅農夜市集齊約十多個品牌參與，出售手作、食品、寵物用品等商品為主，可以購物之餘，更供應小量小食，如雞絲粉皮、秘製辣油等等。在剛過去的週末市集，即使入夜仍十分熱鬧，有不少西環街坊慕名而來，猶如置身台灣夜市！
團體預告在下個週末仍有夜市，想在台灣逛夜市的大家可以先去堅尼地城一過旅行癮！
【西環好去處｜堅尼地城好去處】堅農夜市
地點：西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
交通：於堅尼地城港鐵站A或C出口，步行5分鐘
日期：2022年5月28至29日(星期六、日)
時間：下午 4 時至晚上10時