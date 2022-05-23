【西環夜市】香港都有夜市！最近有團體在西環堅尼地城舉辦市集，有多個品牌參與，出售手作、食品、寵物用品等商品，入夜後就像台灣夜市一樣熱鬧，想念在台灣逛夜市的大家可以先去堅尼地城行夜市，一過旅行癮！

西環夜市｜海濱舉行週末夜市 如身處台灣！美食/手作/寵物用品

（IG @ slaintehk）

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最近團體SlainteHk舉辦「堅農夜市」，在多個週末都有舉辦市集，市集選址在西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，時間在下午4時至晚上10時舉行，是名乎其實的「夜市」！

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堅農夜市集齊約十多個品牌參與，出售手作、食品、寵物用品等商品為主，可以購物之餘，更供應小量小食，如雞絲粉皮、秘製辣油等等。在剛過去的週末市集，即使入夜仍十分熱鬧，有不少西環街坊慕名而來，猶如置身台灣夜市！

團體預告在下個週末仍有夜市，想在台灣逛夜市的大家可以先去堅尼地城一過旅行癮！

【西環好去處｜堅尼地城好去處】堅農夜市

地點：西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

交通：於堅尼地城港鐵站A或C出口，步行5分鐘

日期：2022年5月28至29日(星期六、日)

時間：下午 4 時至晚上10時

