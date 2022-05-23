壽司郎銅鑼灣+馬鞍山開新店！一連開兩間 開幕$12大拖羅 附地址

【壽司郎新店】各位壽司郎粉絲留意！壽司郎宣布，預計將會在今年秋天一次過在新界及港島開設共2間新分店！新分店選址地理位置方便，更會推出新店開幕期間限定$12大拖羅壽司優惠，即睇新店開幕日期及地址，等開幕就去食壽司啦！

壽司郎銅鑼灣+馬鞍山開新店！一連開兩間 開幕$12大拖羅

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（圖片來源：壽司郎）

壽司郎分店開幕消息不斷，今日（23日）宣布將會在今年秋天一次過連開2間新分店！2間新分店選址分別位於港島旺區——銅鑼灣，成為港島區第2間分店；以及長年被戲稱為「美食沙漠」的馬鞍山！壽司郎分店越開越多，港九新界都有多間分店，相信可以緩解一下壽司郎永無止境的食客人潮！

（圖片來源：壽司郎）

壽司郎銅鑼灣店及壽司郎馬鞍山店亦會在開幕後推出開幕限定商品「極上大吞拿魚腩」。極上大吞拿魚腩作為人氣壽司單品，肉質幼嫩肥美，滿滿油脂甘香，開幕限定優惠下，將以優惠價$12發售！

壽司郎 銅鑼灣店



地址：

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期3樓3A號舖

開幕日期：

預計為2022年秋天



壽司郎 馬鞍山店



地址：

新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心四期3樓3231-32號舖

開幕日期：

預計為2022年秋天

