壽司郎居酒屋杉玉開幕 香港限定菜式+魚子醬壽司｜附網上預約方法

壽司郎居酒屋「杉玉SUGIDAMA」8月登陸香港灣仔，帶來超過100款壽司、日本料理及日本酒等美食選擇，早前開通網上預約系統，訂座已經幾乎爆滿。臨近開幕，《好食玩飛》記者率先試食，推薦杉玉N大必食菜式！

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壽司郎居酒屋杉玉宣布8月試業！即日起網上預約 附地址+預約方式

（圖片來源：壽司郎）

即將開幕、位於香港灣仔的壽司郎居酒屋「杉玉SUGIDAMA」（杉玉），是杉玉全球首間海外分店。灣仔分店裝修呈現出和風居酒屋特色，亦因落戶香港而新添了不少港式元素，牆壁上以和風藝術風格，塗上大大個「灣仔」字樣，相當有玩味！

杉玉菜式富玩味 大玩港日特色

杉玉落戶香港，在命名及設計菜式上相當有心思，其中有香港限定菜式——「霧鎖玉龍藏仙山」，大玩港日文化，用蒸籠呈上日式料理，原條海鰻加上鬆軟玉子燒，配山藥泥食用更添層次；「柔情綿綿蔥吞拿」將吞拿魚製成蓉，添加上惹味洋蔥，配橄欖油及法包食用。

「赴湯蹈火的蘿蔔」還原日式關東煮中，經過徹底燉煮，變得軟綿的蘿蔔塊，再以天婦羅製法，用麵衣鎖住湯汁，入口爆發出濃厚湯汁；「沙甸魚幽會生火腿」則是沙甸魚壽司添加一塊生火腿，合奏出別樣風味。

魚子醬壽司內有乾坤 入口爆三重口感

這款魚子醬壽司，採用了圓鰭魚魚子醬，味道鹹鮮。在這層魚子醬下其實內藏乾坤，翻開便可見到一層吞拿魚蓉，以及微酸醋香的杉玉特製壽司飯。三層配搭食用尤其合襯，在舌尖中爆發出三重口感。

渾身是膽三文魚子軍艦 份量震撼好足料

另外一款「渾身是膽三文魚子軍艦」亦好有看頭，上桌就見到足料海膽，旁邊淋上滿滿三文魚子，望落晶瑩剔透，份量震撼好足料，入口海膽味道濃郁，亦是必食款式之一！

杉玉薯仔沙律 呈現有趣夠搶眼

杉玉薯仔沙律灑上青海苔粉及烘製過的蝦乾等製成的「杉粉」，包裹著薯仔沙律球的外層，單望外觀似足尚未熟成的嫰綠杉玉球。切開薯仔沙律，入面竟然再有驚喜，流出濃稠的流心蛋漿，無論外觀還是味道都相當吸引。

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壽司郎居酒屋杉玉預訂方法

壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」提供3種入座方式，包括線上排隊、線上預約及Walk-in。餐廳由7月14日起開通網上預約系統，有興趣搶先試食的朋友可於開幕前預訂座位！

另外，壽司郎居酒屋杉玉公布日本當地人氣料理Top 3，壽司方面最受歡迎的包括有「乾杯三文魚」、「渾身是膽三文魚子軍艦」（$58）、「乾杯灸燒鰈魚鰭邊」（$30）。

一品料理方面，人氣最高的3款菜式包括「稱霸四海刺身盛」（$76）、「超滿足天婦羅盛盒」（$38）及「杉玉薯仔沙律」（$48）。準備去入座品嚐的朋友可以參考下啊！

壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」香港分店

地址：灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖

開幕日期：2022年8月3日正式試業

預約連結：https://orderonline.foodcloud.hk/m6001/b0001/tms/zh_tw/reserve/create/001

