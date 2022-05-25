銅鑼灣Cafe推開心果Tiramisu！自製開心果醬/咖啡手指餅 味道香濃

銅鑼灣Cafe近日推出創新開心果口味Tiramisu！以自家製開心果醬及手指餅製作出清新口味，吸引不少人專程去試食！開心果Tiramisu為期間限定口味，想試就要把握機會喇！

銅鑼灣美食｜人氣Cafe推開心果Tiramisu！自製開心果醬/咖啡手指餅

銅鑼灣工業風Cafe「The Coffeeology」，主打多款甜品如招牌Tiramisu、抹茶芝士蛋糕、焙茶芝士蛋糕等。近日更推出期間限定開心果味Tiramisu，味道清新獨特，甜品控必試！

這款開心果味Tiramisu，面層鋪滿開心果碎，幼滑開心果忌廉中間有咖啡手指餅內餡，口感層次豐富！Tiramisu使用的開心果醬由店舖自家製作，將果仁磨碎再製成醬。而手指餅就以充滿酒香的招牌冷萃咖啡Cold Brew No.120浸泡，味道香濃，配合開心果忌廉後，味道較原味Tiramisu更清新！

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圖片來源：The Coffeeology

開心果Tiramisu期間限定款式，即日起至7月逢周末供應，而且不設預留。如果想食的話，就要留意店舖供應時間喇！

至於The Coffeeology的招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。

店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻及抹茶等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

The Coffeology



地址：銅鑼灣耀華街12號地舖

營業時間：星期一至五 08:30-18:00；周末及假期 09:00-18:00

電話：28988805

