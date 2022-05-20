葵涌美食｜人氣麻糬包買1送1！超煙靭麻糬+爆漿朱古力/芋泥/抹茶

【葵涌美食】葵涌大熱麻糬包推出買一送一優惠！葵涌人氣麵包店的麻糬包近日人氣急升，每款都足料多餡，麻糬煙靭得咬開有拉絲效果！店舖更推出買一送一優惠，平均每個只需$14，麻糬控必試！

葵涌美食｜人氣麻糬包買1送1！超煙靭麻糬+爆漿朱古力/芋蓉/抹茶

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葵涌麵包店推出大熱麻糬麵包，外型精緻，麵包軟熟又多餡！麻糬包共有3種口味，爆漿朱古力、芋泥（芋蓉）及抹茶，每款都有足料麻糬內餡，撕開更加有拉絲效果！麻糬口感煙韌之餘，仲有香濃奶香味！

圖片授權：Instagram@sayesfood

三款麻糬麵包各有特色，其中芋泥麻糬包內有綿密芋泥餡，面層更灑滿紫薯粉！而抹茶味就有大量紅豆餡，與濃郁抹茶味極夾！至於朱古力口味就有流心朱古力內餡，建議加熱後才進食！

店舖外有少量座位可以即時享用麵包，更加有提供翻熱服務，想即場食個包歎杯咖啡都無問題！現時麻糬麵包更有買1送1優惠，每個平均只需$14，大大個又夠飽足！

除了人氣麻糬麵包，店舖亦有多款創新麵包如Tiramisu包、芝士牛角包「黃金芝脆牛牛」、咖喱包「今晚咖哩雞」等，附近一帶打工仔必試！

KOL Bakery

麻糬麵包買一送一優惠

日期：即日起至6月30日

優惠價：$28/2個



地址：葵涌葵安道1號KCC2地舖

電話：97167018

