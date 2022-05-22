【北角美食】人氣爆燈的法式布丁包，北角都買得到喇！北角一間新開麵包店推出兩款口味布丁包，包括原味布丁包及爆餡芋泥布丁包，而且價錢親民，吸引不少人幫襯！

北角美食｜新開麵包店熱賣法式布丁包！原味/爆餡芋泥 附出爐時間

法式布丁包近期大受歡迎，其中連鎖餅店嘉多娜餅屋招牌布丁包更吸引不少人大排長龍，甚至「一包難求」！而近日北角一間新開麵包店都有推出法式布丁包，開業不久已經吸引不少人專程去幫襯。

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布丁包分別有原味及芋泥口味，麵包口感外脆內煙韌，並帶有搭少許鹹香，再搭配充滿蛋香的布丁內餡！切開後，可以見到足料布丁滿布麵包內，翻熱後進食更滋味！

而芋泥口味面層就用紫薯粉灑上「芋」字，切開有爆餡芋泥流出，細滑芋泥加上滑溜蛋漿，兩者非常夾！

原味法式布丁包每個只售$15，而芋泥口味售$19，價錢相當親民。現時布丁包每日出爐三次，分別為中午12時半、下午3時半及6時半，每人限購4個！如果想試的話，記得趁新鮮出爐去買喇！

Jake n' me Bakery 初麥手作烘焙



地址：北角英皇道483-497號

