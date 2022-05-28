觀塘西餐廳2小時任食放題+送生蠔！任食海鮮/西冷牛扒/Mövenpick

【觀塘美食｜放題優惠】觀塘一間西餐廳再度推出晚市任食優惠，人均$308起即可2小時任食凍蟹、青口、皇冠螺等時令海鮮，另有多款扒類、沙律、甜品及Mövenpick雪糕！4人或以上每位更會送生蠔，非常抵食，即睇詳情及地址，約大胃王朋友去挑戰啦！

觀塘西餐廳2小時放題+送生蠔！任食海鮮/西冷牛扒/Mövenpick

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位於觀塘的西餐廳「Bella Shine」不時都會推出任食放題套餐，最近推出全新晚市120分鐘任食放題，最平人均$308起任食多款海解、扒類、沙律吧等，更可以任食Mövenpick雪糕！4人或以上同行每位再送生蠔一隻，非常抵食！

120分鐘牛扒海鮮放題分為任食區及自助餐區，任食區為點單制，供應紐西蘭西冷牛扒、燒美國豬肩扒、烤紐西蘭羊西冷配阿根廷青醬、冬陰公雞柳意大利飯、子薑菠蘿青口茄醬扁意粉等，適合肉食獸！

而自助餐區的選擇亦相當豐富，除了有凍蟹、青口、皇冠螺、凍海蝦等時令海鮮，另有沙律、麵包、湯及甜品等，限時內亦可任食Mövenpick雪糕，想食回本絕對沒有問題！

除了120分鐘牛扒海鮮放題之外，餐廳現設有外賣自取優惠及堂食優惠。凡惠顧外賣自取，一律可減$20；下午1時前結帳離座或於下午2時後入座惠顧堂食，即可享85折優惠。

Bella Shine

地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈2樓B室

電話：2345 8455 / 2345 8488

營業時間：12:00-15:00、17:30-22:00

優惠推廣日期：即日起至另行通知

