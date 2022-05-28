【露營地點推介】赤柱全新海景營地赤柱戶外訓練營 開放預約！赤柱新開戶外訓練營，人均$250起包帳篷及營具，可以享受無敵大海景，體驗獨木舟、立划艇等水上活動，更有齊燒烤設備、淋浴設施等，非常方便！

露營地點｜赤柱全新海景營地！人均$250起連帳篷營具 水上活動/BBQ

位於赤柱聖士提反灣的全新營地，為香港青年協會轄下的赤柱戶外訓練營（SOTC），提供戶外、水上活動、訓練和休閒空間。赤柱戶外訓練營距離市中心只需15分鐘步程，非常方便！

訓練營大樓樓高4層，依山傍海而且景觀開揚，頂層為天台設計，可以眺望附近一帶的美景！大樓內有齊洗手間、淋浴設施、飯堂及Cafe，更加可以包場望住海景BBQ！（＊預料Cafe 6月開放；飯堂則由2022年第四季提供服務）

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現時營地已開放預約露營、水上活動及海景燒烤，並接受自組包團，最適合一家大細趁假日去享受陽光與無敵海景！如果有興趣的話，可以透過赤柱戶外訓練營官方專頁預約！

赤柱戶外訓練營【1】露營活動



地點：訓練營後方草地, 面向赤柱灣

費用：$1,000 / 4人（包括2個帳篷，基本營具及雪櫃使用，需自備睡袋）

日期：2022年6月4日至5日；6月18日至19日

時間：14:00（入營）-12:00（出營）

人數：每組上限4人



赤柱戶外訓練營【2】水上活動同樂日

雙人腳踏艇/雙人獨木舟/立划艇SUP



費用：$1,600 / 4人

日期：自訂日期包班 （即日至2022年6月30日，除逢星期二及5月14日至15日、5月21日至22日、5月28日至29日）

時間：9:00-12:00或14:00-17:00

人數：每班上限4人

年齡：6歲或以上（腳踏艇）；8歲或以上（獨木舟/立划艇）



赤柱戶外訓練營【3】海景燒烤



費用：$500/組（包括一個燒烤爐、燒烤叉及炭，自備食物及餐具）

日期：自訂日期（即日至2022年6月30日）

時間：11:00-13:00或17:00-19:00 或19:00-21:00

人數: 每組上限4人



赤柱戶外訓練營



地址：赤柱聖士提反灣

交通：由赤柱巴士總站 / 赤柱市集步行前往；乘坐巴士6A或14號/的士於聖士提反書院附屬小學-黃麻角道下車，沿聖士提反灣方向步行數分鐘再經過康文署聖士提反灣水上活動中心即達

