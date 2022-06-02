【飲食優惠】人氣連鎖快餐店Jollibee推出多款$27特價套餐，只要在指定時間惠顧即可以優惠價食到多款熱門人氣套餐，包括樂脆雞、香芒蜜桃批、肉醬意粉等，同時推出$25特價早餐，全線分店都有！即睇優惠套餐款式及分店地址！

Jollibee全新特價套餐！$27歎齊炸雞+甜品+餐飲 全線18間分店供應

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連鎖快餐店「Jollibee 快樂蜂」最近推出全新特價套餐及特價早餐，4款全新特價餐在指定時段內$27就食到，當中一款更有齊炸雞、甜品及自選餐飲，全線18間分店都食到，非常抵食！

（圖片來源：快樂蜂）

由即日起，逢星期一至五下午2時至6時，於全線18間Jollibee快樂蜂分店可以優惠價$27，購買4款全新特價餐，包括樂脆雞配鮮忌廉通粉湯、槳脆雞配香芒蜜桃批、熱狗配香芒蜜桃批及肉醬意粉。特價套餐均附自選餐飲1杯，可選汽水、熱朱古力、熱奶茶、熱咖啡或即磨咖啡。

（圖片來源：快樂蜂）

同時，Jollibee亦推出3款$25全新早餐，款式包括火腿蛋牛角三文治、熱狗及煙肉蛋班戟三文治，同樣配自選餐飲1杯，可選汽水、熱朱古力、熱奶茶、熱咖啡或即磨咖啡。

（圖片來源：快樂蜂）

Jollibee 快樂蜂

中環店

地址 : 上環干諾道中61號福興大廈地下

營業時間 : 08：00-22：00

電話 : 2337 5995



灣仔店

地址 : 灣仔軒尼詩道310至312號地下

營業時間 : 08：00-22：00

電話 : 2577 1328



灣仔道分店

地址 : 灣仔道138號明豐大廈地下

營業時間 : 08：00-21：00

電話 : 3618 8779

*星期日營業時間為08：00-20：00



銅鑼灣店

地址 : 銅鑼灣怡和街56-58號新基商業大廈地下

營業時間 : 07：30-22：00

電話 : 3618 7875



北角店

地址 : 北角英皇道370-374號振華大廈地下

營業時間 : （星期一至四）08：00-21：30（星期五至六）08：00-22：00

電話 : 2333 3538



旺角店

地址 : 旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓

營業時間 : 11：00-23：00

電話 : 2602 3522

*星期日營業時間為08：00-23：00



油麻地店

地址 : 油麻地彌敦道534至538號嘉榮大廈地下3號舖

營業時間 : （星期一至五）11：00-22：00（星期六及日）09：00-22：00

電話 : 2677 7277



尖沙咀店

地址 : 尖沙咀北京道53-63號國都大廈地庫

營業時間 : 08：00-22：00

電話 : 2792 2838



黃埔花園店

地址 : 紅磡黃埔天地百寶坊第三期地下G1B號舖

營業時間 : 08：00-22：00

電話 : 3156 1278



元州街店

地址 : 長沙灣元州街342-356號家壹1樓12號舖

營業時間 : 11：00-22：00

電話 : 2677 8332



九龍灣店

地址 : 九龍灣牛頭角道55號利基大厦地下A3及B舖

營業時間 : 07：30-22：00

電話 : 2391 2168



荃灣店

地址 : 荃灣力生廣場3樓A舖

營業時間 : （星期一至五）09：30-20：30（星期六及日）07：30-23：00

電話 : 2793 2028



荃灣楊屋道店

地址 : 荃灣楊屋道88號PLAZA 88一樓17A號舖

營業時間 : 11：00-21：00

電話 : 2677 1411

*星期日營運時間為09：00-21：00



葵芳店

地址 : 葵芳葵涌廣場3樓301號舖

營業時間 : （星期一至五）11：30-21：30（星期六日）10：00-22：00

電話 : 3590 6142



元朗店

地址 : 元朗青山公路元朗段40-52B號豐裕軒1樓

營業時間 : （星期一至五）08：00-22：00（星期六及日）07：30-22：00

電話 : 2391 2368



天水圍店

地址 : 天水圍天澤商場1樓115A-B號舖

營業時間 : 08：00-22：00

電話 : 2631 2628



寶琳新都城店

地址 : 將軍澳寶琳MCP Central新都城中心2期地下G08號舖

營業時間 : （星期一至五）09：00-22：00（星期六及日）08：00-22：00

電話 : 2433 3428

