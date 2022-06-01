賞你食|旅發局半價現金券將開賣！附800間餐廳名單 牛角/逸東軒

【賞你食】旅發局「賞你食」半價餐廳賞你食現金券即將開賣！賞你食推出共2萬套半價現金券，適用於超過800間本地餐廳，包括多間人氣食肆如牛角、大喜屋、米芝蓮食府逸東軒、連鎖酒樓集團等！即拉落下文睇賞你食完整食肆名單！

賞你食半價現金券即將開賣！附800間適用餐廳名單 牛角/大喜屋/逸東軒

由旅發局推出的「賞你食」餐飲優惠，將於明日（2日）起，一連6星期推出共2萬套半價賞你食現金券！賞你食推廣期內可以半價購買原價為$200及$400的賞你食現金券，限售2萬套，售完即止！

圖片來源：旅發局網站

賞你食現金券適用於超過800間本地餐廳，菜式選擇極多，除了人氣日式燒肉及料理如大喜屋、牛角日本燒肉專門店外，米芝蓮食府逸東軒亦都有份！賞你食優惠更有各式中西料理、以及多間東南亞餐廳包括亞參雞飯、小曼谷海鮮燒烤屋等，選擇包羅萬有！

至於大型連鎖酒樓如美心中菜、陶源酒家、鴻星中菜等同樣可以使用半價賞你食現金券！大家可以在眾多選擇之中揀選心頭好，用賞你食優惠價歎到美食！

「賞你食」半價現金券｜適用食肆完整名單一覽：

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「賞你食」半價現金券｜詳情及購買方法：

現金券種類（每人限購各一套）：

$100 購買原價$200現金券（一套4張﹑每張50元）

$200 購買原價$400現金券（一套2張﹑每張200元）

購買日期：2022 年 6 月 2 日至 7 月 13 日（逢星期四早上 10 時開始發售）

名額：合共 20,000 個

活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html



購買方法：

1. 選擇現金劵種類（港幣 200 元或 400 元）

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入 / 登記 OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款（包括 VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay）

5. 於 2022 年 8 月 10 日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵 QR 碼（每次交易最多使用一套現金券）

