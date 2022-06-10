記者實試老虎堂珍珠抹茶雪條！抹茶脆皮+超多煙韌珍珠 抹茶控必食
撰文：文紀喬
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【老虎堂雪條】台灣品牌老虎堂推出全新口味珍珠抹茶雪條！早前推出的黑糖波霸珍珠奶茶雪條大受歡迎，最近乘勢再推珍珠抹茶雪條，不少抹茶控、雪糕及珍珠奶茶關注組成員表示期待！今次記者率先幫大家試食全新老虎堂珍珠抹茶雪條，即看記者食評及售價詳情！
記者試食老虎堂珍珠抹茶雪條！抹茶脆皮+超多煙韌珍珠抹茶控必食
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台灣品牌老虎堂一向以黑糖珍珠奶茶作為賣點，早前曾推出黑糖波霸珍珠奶茶雪條，推出後隨即大受珍珠奶茶迷歡迎，最近老虎堂再添食，全新推出黑糖波霸抹茶雪條，各位抹茶控及珍珠奶茶關注組必試！
老虎堂黑糖波霸抹茶雪條由台灣製造，最近已經可以在全線7-11便利店門市買到，記者搶先親身為大家試味！
記者向來是抹茶控，因此對珍珠奶茶、抹茶及雪條的組合相當期待！先講外層脆皮，珍珠抹茶雪條的外層是綠茶脆皮，採用日本靜岡優質的抹茶粉製成，近距離可聞到淡淡抹茶香，而內層則可以見到老虎堂標誌性的「黑糖虎紋」。
抹茶脆皮入口香脆，黑糖及鮮奶味道隨後湧出，味道還原老虎堂招牌手搖飲品——黑糖珍珠奶茶的味道，而雪條加入超多珍珠，珍珠口感煙韌彈牙，口感偏軟糯，並沒有因雪藏過而變硬，同樣充滿黑糖香。
記者食後認為雪條充滿黑糖香，加上波霸珍珠口感煙韌，有咬口之餘味道不錯，能夠還原老虎堂招牌黑糖珍珠奶茶的味道。雖然黑糖味重，但香脆抹茶脆皮為雪條增加不少口感，中和黑糖的甜膩感。不過作為抹茶控的記者略嫌抹茶味不夠濃郁，反而黑糖味比抹茶味更明顯。
老虎堂黑糖波霸抹茶雪條已經在7-11門市公開發售，定價為$22/條，在炎夏也是個不錯的消暑選擇，各位抹茶、珍珠奶茶及雪條的愛好者值得一試！
老虎堂黑糖波霸抹茶雪條
價錢：HK$22
購買地點：7-11門市