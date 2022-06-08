日本過江龍Pancake店推出新款蜜瓜梳乎厘班戟！Pancake House Hoi Hoi近日推出期間限定三重蜜瓜梳乎厘班戟，班戟仿照蜜瓜外型，鋪滿蜜瓜忌廉，裏面就有雲呢拿吉士醬及士多啤梨夾心，兩間分店同步推出！

日本過江龍推蜜瓜梳乎厘班戟！蜜瓜忌廉+士多啤梨夾心+雲呢拿吉士

來自日本名古屋的人氣Pancake店「Pancake House HoiHoi」，主打多款夏威夷風味班戟，部分食材如麵粉、忌廉都由日本直送到港！口味多達8款包括原味梳乎厘班戟、夏威夷果仁忌廉梳乎厘班戟、抹茶忌廉梳乎厘班戟等！

圖片來源：Pancake House HoiHoi

近日Pancake House HoiHoi再推出期間限定新口味梳乎厘班戟，採用當季蜜瓜製成三重蜜瓜梳乎厘班戟！外表仿照蜜瓜造型，外層鋪滿香軟蜜瓜輕忌廉，裏面就有鬆軟的梳乎厘班戟！切開就有軟滑雲呢拿吉士醬及士多啤梨夾心，入口味道香甜鬆軟！

除了人氣梳乎厘班戟外，Pancake House HoiHoi亦趁天氣開始轉熱推出解暑刨冰，包括色彩繽紛的七色彩虹刨冰，使用七種由日本直送的糖汁！另外亦有士多啤梨口味，兩款都是荃灣店限定！想吃碗刨冰消消暑的話，就不要錯過！

圖片來源：Pancake House HoiHoi

Pancake House HoiHoi



三重蜜瓜梳乎厘班戟

售價：$128（兩件）



彩虹刨冰/士多啤梨刨冰（荃灣店限定）

售價：$68



地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 1樓19-20 號舖

電話：2461 7000

營業時間：星期一至四11:30-21:30；星期五11:30-22:00

星期六及公眾假期12:00-22:00；星期日12:00-21:30



地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1樓117號舖

電話：2383 3860

營業時間：星期一至五12:00-22:00；星期六、日及公眾假期11:30-22:00

