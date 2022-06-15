【飲食優惠】Dazzling Cafe推出8周年優惠活動，只要中指定電話號碼數字即可享折扣優惠，中得越多越平，最平低至1折！必試招牌蜜糖吐司、冰淇淋麻糬鬆餅等打卡甜品，更有多款人氣意粉及小食，即了解優惠詳情！

Dazzling Cafe周年優惠！中電話號碼數字低至1折 歎蜜糖吐司/鬆餅

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：IG@dazzlingcafe.hk）

蜜糖吐司專門店「Dazzling Cafe」推出8周年優惠！由6月18日至26日，凡於全線2間分店惠顧堂食，即可參加電話號碼優惠活動，中指定數字就可以享有低至1折優惠！

只要是香港8位數字電話號碼，並包含「0、1、2、3、4、6、8」，凡中3個數字，全單9折；中4個數字，全單8折；中5個數字，全單7折； 中6個數字，全單6折；中7個數字即可享全單半價優惠！

另外，如果電話號碼只由5、7、9以上3個數字組成，更可享有全單1折優惠！優惠以單一電話號碼計算，重複數字只計算1次。

（圖片來源：IG@dazzlingcafe.hk）

來自台灣的Dazzling Cafe，主打意粉、意大利飯、甜品及特飲等，當中招牌蜜糖吐司及鬆餅都是人氣打卡之選，必試款式包括莓好時光蜜糖吐司（$108）及提拉米蘇蜜糖吐司（$108）；鬆餅有5款口味，包括抹茶、朱古力、士多啤梨雪糕、珍珠奶茶及雲呢拿雪糕，加$15更可升級，在鬆餅內加入拉絲麻糬，好吸引！

+ 1

另有一系列主食、小食及特飲供應，包括墨西哥風起司薄餅（$75）、和風BBQ豬排三文治（$108）、牛肉麵（$108）、柚子蜜雞翼（$75）、明太子意粉（$98）、義式牛肝菌香菇意粉（$98）、夏威夷熔岩漢堡扒飯（$128）、法式草莓奶茶（$50）、鮮果草莓氣泡飲（$45） 等。

Dazzling Cafe 8周年優惠

優惠日期：2022年6月18日-6月26日

地點：全線Dazzling Cafe分店

*優惠細則及最終決定權以官方為準。



*優惠條款：

1）電話號碼以單一香港8位數電話號碼計算，不可合拼計算，區號+852不作計算。

2）電話號碼需各店員出示作兌換優惠，不可使用截圖。

3）VIP優惠及所有現金券優惠等不可與活動一同使用。

4）最低消費為每位1杯飲品。



Dazzling Cafe（尖沙咀店）

地址：尖沙咀彌敦道11號THE ONE樓22號舖

電話：2312 6099

營業時間：12：00-22：00



Dazzling Cafe（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡3樓313-314號舖

電話：2881 5318

營業時間：12：00-22：00

