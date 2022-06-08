大阪過江龍麵包店買1送1優惠！指定時段買麵包送咖啡/學生買2送1

【飲食優惠】大阪過江龍麵包店Painduce推出超抵買1送1優惠！每日指定時段內，店內所有麵包均可享買1送1，而在指定日子及時段，更設有學生優惠及飲品優惠，非常抵食！即睇下文了解優惠詳情啦！

大阪過江龍麵包店指定時段所有麵包買1送1！另設學生優惠/送咖啡

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（圖片來源：Painduce）

來自大阪的過江龍麵包店Painduce，由日籍主廚米山雅彦主理，主打日式和洋風麵包。最近，麵包店推出買1送1優惠，每日下午5時後到店選購麵包，全店均可享有買1送1優惠！優惠適用於店內所有麵包款式（飲品除外），折後平均$19起就可以食到份量十足的吐司，非常抵食！

同時，麵包店推出2大學生優惠，逢星期一至五全日任何時段，只需出示有效學生證，選購任何麵包均可享買2送1優惠；而在每日早上7時至11時半內，惠顧店內任何麵包，更即可免費獲贈咖啡1杯。

香港分店現時供應10款招牌「料理麵包」，包括炒香菇吐司（$38）、洋蔥煙肉吐司（$40）、大蔥煙肉吐司（$40）、蓮藕煙薰雞吐司（$42）、白菜烤火腿吐司（$42）等。另設有日本直送的KIMINO手工果汁（$45）及有氣水（$35），口味包括柚子、柳橙、蘋果等。

Painduce Bakery

地址：堅尼地城卑路乍街84號Imperial Kennedy1樓11號舖

電話：9634 1831

營業時間：07：00-20：00

優惠日期：即日起至另行通知

