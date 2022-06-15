旺角寵物Cafe推限量免費午餐！歎鰻魚蛋包飯/烤春雞　附領取方法

【飲食優惠】旺角一間寵物Cafe推出免費午餐優惠，只要完成指定步驟，即可免費享用外賣自取午市套餐，午餐款式包括鰻魚蛋包飯、烤春雞等。另外，餐廳同時供應超可愛熊仔冰奶茶等特飲，另設櫻花下午茶及寵物餐單，可以帶毛孩邊玩邊食！

旺角寵物Cafe推免費午餐！鰻魚蛋包飯/烤春雞 附領取步驟

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（ 圖片來源：FB@Pet Pet VIP 主人.主子）

位於旺角的「Pet Pet VIP 主人‧主子」是一間集寵物餐廳、Cafe和購物於一身的寵物主題概念店，最近推出免費午餐優惠！由即日起，逢星期三及四下午1時至2時，只要讚好官方Facebook或Instagram，完成簡單步驟，即可免費享有外賣自取是日午餐或指定飲品，堂食則可享2人同行1人免費優惠！

每日免費午餐限量供應20份，指定飲品30份，逢星期三及四下午1時起以派籌方式先到先得。午餐套餐款式包括三文魚親子綠茶忌廉意粉、滑蛋旋風鰻魚飯及烤春雞（半隻）配薯菜，亦可以優惠價加購甜品。

Cafe另設有多款美食，包括櫻花下午茶（$198/位、$388/2位起）、鹽燒多春魚（$78）、炸芝士條（$68）、懷舊寶雲酥焗青口（$108）、心太軟（$88）等。

飲品方面，選擇亦相當豐富！包括有玫瑰茄洛神花茶（$78）、泡沫咖啡（$52）等，而台式奶茶、台式咖啡及鮮奶抹茶更會以超可愛熊仔冰呈上，打卡一流！

店內特別設有寵物專用餐牌，款式創新，包括萌寵迴轉壽司（$168）、萌寵開心樂園餐（$168）、萌寵串燒拼盤（$98）、萌寵Omakase料理（$128）等，賣相精緻可愛，配上店內鞦韆、櫻花等裝飾，可以與毛孩一起打卡！

PetPet VIP 主人‧主子免費午餐優惠

優[4日期：即日起至另行通知

推廣時間：逢星期三及四下午1時至2時（1時開始派籌）



PetPet VIP 主人‧主子

地址：旺角西洋菜南街2T號添置商業大廈1樓

電話：6253 5989

營業時間：12：00-22：00

