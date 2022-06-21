屈臣氏多款商品低至半價！靚色口罩平均$70盒 電動牙刷劈至$299

【屈臣氏優惠】屈臣氏優惠多款商品低至半價及買一送一，當中包括屈臣氏口罩（多種靚色都有減）、美妝、生活用品，以及飲品都有平，而電動牙刷更由$759劈至$299！

屈臣氏優惠多款商品低至半價+買一送一！靚色口罩平均$70盒 電動牙刷劈至$299

屈臣氏優惠今次好抵！當中最吸引的是劈至近4折的電動牙刷，由原價$759劈至$299。而13款屈臣氏口罩都是$140/2盒，而髮膜、保健品、嬰兒食品等商品買一送一。

今次屈臣氏優惠減價至$140/2盒的屈臣氏口罩，有藍色、粉紅色及紫色、蜜桃粉及葡萄柚橙、湖水綠色、紫花雙色、杏白及芝麻灰、馬卡龍裸粉及可可淺啡、抹茶綠及藍莓深藍、三色綠、藍花雙色、小顏版馬卡龍及可可雙色、薄荷綠及蜜瓜綠、雪白色等，都包括在內。

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而屈臣氏優惠中Oral B 4款電動牙刷都有平，Oral-B Pro 1 電動牙刷由原價$759劈至$299、Pro 3電動牙刷由原價$999劈至$399、Pro 4電動牙刷則由原價$1,099劈至$899、iO 6 磁動牙刷就由$1,999減至$999。

另外還有多款產品買一送一，當中有髮膜、保健品、嬰兒食品、清潔用品等，都非常抵買。

屈臣氏優惠現時至6月23日購買精選產品滿$250，選順豐智能櫃取件的話，會有免運費，再送加禮品！ 而買精選產品滿$800輸入優惠碼MY80，即減$80。

屈臣氏優惠

官網：https://www.watsons.com.hk/promo-midyearsale_2022

