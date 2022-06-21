【飲食優惠】荃灣及觀塘一間西餐廳推出半價優惠，多款意粉、Pizza及晚市套餐可以在指定時段享有半價，歎到威靈頓三文魚、烤春雞等，更可以特價$10無限量任叫生蠔，相當抵食！另供應同樣抵食的下午茶3層架，即睇優惠詳情及地址！

荃灣+觀塘西餐廳推半價優惠！歎意粉/Pizza/晚市套餐/任食$10生蠔

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@Deer Kitchen HK）

西餐廳Deer Kitchen分別在荃灣及觀塘設有分店，最近更推出半價優惠，只要在指定日子惠顧堂食，多款意粉、Pizza及晚市套餐均可享有半價優惠，同時亦可以$10歎到特價生蠔，相當抵食！由即日起，逢星期一至三惠顧堂食，即可享有以下優惠：

【1】星期一：晚市套餐半價

【2】星期二：Pizza半價

【3】星期三：意粉半價



（圖片來源：FB@Deer Kitchen HK）

享有半價優惠的款式包括：焗威靈頓三文魚套餐、烤春雞套餐、烤美國西冷牛扒套餐、北海道乾瑤柱青醬意大利飯套餐、蜆肉白汁扁意粉、秘製虎蝦天使麵、肉醬千層闊麵、香濃芝士煙肉煙斗粉、西西里海鮮薄餅、香蒜黑松露野菌德國腸薄餅等。

+ 1

另外，現時凡於堂食惠顧任何餐點，即可以優惠價$10加購生蠔，而且不設上限，蠔迷不容過！

（圖片來源：FB@Deer Kitchen HK）

除了以上優惠，餐廳的下午茶3層架亦非常受歡迎，人均$144即可歎到9款精選鹹甜點，配上鳥籠座位，打卡一流！

（圖片來源：FB@Deer Kitchen HK）

Deer Kitchen

地址：觀塘興業街4號 The Wave 6樓1室 / 荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G06-G07號舖

電話：3706 5298（觀塘店）2561 0016（荃灣店）

