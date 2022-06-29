【飲食優惠】旺角人氣打卡火鍋店推出快閃優惠！只需滿足指定條件，即可享所有火鍋配料低至半價優惠，指定日子更會送特飲及火鍋蔬菜拼盤，相當抵食！餐廳更推出全新酸菜魚鍋，即睇優惠詳情，約埋好姊妹去打卡兼用優惠價歎火鍋啦！

旺角打卡火鍋店限時優惠！滿足1個條件 火鍋配料半價/送特飲+拼盤

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（圖片來源：IG@paradisegrouphk）

旺角人氣打卡火鍋店「美滋鍋」推出3週年優惠活動，由即日起至7月3日惠顧堂食，凡同行食客中有1位女士，即可享所有火鍋配料9折；同行食客中有2位女士，火鍋配料即可享8折優惠，如此類推。如同行食客中有5位女士或以上，更即可享所有火鍋配料半價！（須為18歲或以上女士）

優惠適用於店內供應的火鍋配料，款式包括黑毛肚（正價$39）、嫩肩小羔羊肉（正價$49）、美國肥牛（正價$69）、安格斯牛三角（正價$84）、綜合滑（正價$118）、新鮮雞子（正價$39）、去骨雞肉片（正價$44）等。而湯底、飲品及調味料則不適用於是次優惠。

餐廳同步推出「Lady's Night」優惠，由即日起至另行通知，逢星期一晚上6時後惠顧堂食，每位女士可免費獲贈Moon lady特飲（價值$48）及綠野仙蹤蔬菜拚盤（價值$68）各1份，相當抵食！

（圖片來源：IG@paradisegrouphk）

另外，餐廳亦推出全新酸菜魚鍋（單鍋$168、鴛鴦鍋$98），每日以新鮮魚片熬製而成，魚香味甜，配上爽口勁脆的四川酸菜、指天椒及青花椒等配料，味道酸辣夠開胃！供應期為即日起至8月31日。

（圖片來源：IG@paradisegrouphk）

美滋鍋「 火鍋配料折扣優惠」

推廣日期：2022年6月13日-7月3日

*優惠不適用於湯底、飲品及調味料。



美滋鍋「 Lady's Night優惠」

推廣日期：2022年6月13日起至另行通知（逢星期一晚上6時後）

*公眾假期不適用



美滋鍋

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖

電話：3162 8238

營業時間：12：00-00：00

