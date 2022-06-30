【沙田美食】沙田一間老字號大排檔以「招牌Wasabi蟹籽手撕雞」馳名區內外，不過餐廳的甜品一樣相當有人氣！必試脆炸芒果班戟，新鮮炸起熱辣辣脆皮包裹時令芒果，口感冰火交融且外脆內軟，同為餐廳名物！另更有芒果滑腸粉，即睇地址及食物款式，約實朋友去朝聖試食啦！

沙田老字號大排檔脆炸芒果班戟！冰火口感外脆內軟 另有芒果滑腸

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沙田老宇號大排檔「陳根記」各來在區內外都相當有名氣，不少人專程去朝聖招牌菜及鑊氣小炒！不過除了小炒外，陳根記的甜品人氣亦不遑多讓，必試被網民評為名物的「芒果一口脆」及「芒果腸粉」！

（圖片授權：IG@atravelfoodiary）

「芒果一口脆」（$38）是即叫即炸的脆炸芒果班戟，班戟外表炸至金黃鬆脆，賣相相當吸引！切開班戟即可見內裡包裹著一塊芒果肉，芒果酸甜開胃，冰冰涼涼，配上熱辣辣脆炸班戟皮，口感冰火交融超豐富！嗜甜的朋友可沾上附送的忌廉一同食用，極邪惡！

芒果腸粉（$28）都大受歡迎，椰汁蒟蒻腸粉皮白雪雪，口感滑溜。腸粉內包著一件件芒果肉，同樣清甜可口！腸粉表面更淋上大量芒果汁，甜度滿分，芒果控不容錯過！

（圖片授權：IG@workingwithfood）

招牌「Wasabi蟹籽手撕雞」（$95/例牌；$165/半隻；$290/全隻）是陳根記的名物，每日以人手撕成的手撕雞麻油味香濃，配上Wasabi非常特別！加入蟹籽、海蜇、火腿絲、青瓜絲等配料涼拌，口感層次豐富之餘口味清新開胃，夏天必食！不過手撕雞售完即止，想試到可能要早點去！

陳根記亦有多款鑊氣小炒及甜品供應，包括鮮芒果拿破侖（$38）、芒果豆腐花（$20）、榴槤奶露（$42）、XO醬韭菜花炒蝦乾（$82）、椒鹽鮮魷（$86）、芝士栗米魚柳（$92）、辣子腰果雞丁（$95）、紅燒乳鴿（$66） 等。

陳根記

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場二期地下5號舖

電話：2606 1390

營業時間：17：00-22：30

