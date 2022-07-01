【飲食優惠】各位蠔迷留意！尖沙咀西餐廳推出超抵食生蠔餐，最平只需$50就可以歎到1打精選生蠔，平均$4.16/隻，相當抵食！餐廳更特設$168起無限任飲調酒，可以一邊歎美食、生蠔，一邊小酌幾杯！

尖沙咀西餐抵食$50/12隻即開生蠔 每隻只需約$4！$168起任飲調酒

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（圖片來源：FB@Season）

尖沙咀西餐廳「Season Plus」主打西式料理及各產地空運生蠔，向來是不少蠔迷之間熱門歎蠔好去處。餐廳推出超抵食生蠔餐優惠，最平只需$50，就可以歎到足足1打12隻即開生蠔，平均每隻只需$4.16，非常抵食！

（圖片來源：FB@Season）

凡堂食惠顧任何款式餐酒1枝、或惠顧任何價值$78或以上特色調酒2杯，即可以$50優惠價換購抵食蠔餐！蠔餐分為每日產地直送「精選生蠔（$50/12隻）」，以及以厚肉爽甜為特徵的「美國中碼生蠔（$50/6隻）」。

想試到更多款式的生蠔，亦可單點來自美國、法國、南非、愛爾蘭等地的生蠔，款式包括「精選生蠔（半打起）」（$9）、「美國中碼生蠔」（$18）、「南非生蠔NO.1」（$29）、「法國吉拉多生蠔NO.0」（$39）等。

（圖片來源：FB@Season）

另外，餐廳更特設無限任飲酒精飲品套餐，只需$168即可無限任飲多達40款不同類型雞尾酒。同時餐廳亦提供多款特色料理，包括黑松露雜菌意大利飯（$128）、美國安格斯西冷（$198）、西班牙厚切黑毛豬鞍扒（$248）等，一邊歎美食、生蠔，一邊歎美酒好Chill！

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Season Plus

地址：尖沙咀山林道52號環海大廈一期地下A及E舖

電話：2620 0385

營業時間：17：00-22：00

