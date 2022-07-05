荔枝角Cafe｜自家製巨型腐皮福袋烏冬！配蟲草花養生湯底清甜回甘

【荔枝角Cafe】荔枝角Cafe木系文青打卡靚，本身是間老字號涼茶舖，憑「超巨型日式腐皮福袋烏冬」人氣急升，漲卜卜自家製巨型甜腐皮包裹烏冬、蟲草花及杞子，配上養生湯底更清甜回甘，創新配搭打卡一流！

荔枝角美食｜自家製巨型腐皮福袋烏冬！配蟲草花養生湯底清甜回甘

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（圖片授權：IG@skeatravelife）

位於荔枝角的「South Herbal Lab 南本草」是該區新開業不久的Cafe，木系文青打卡靚，其實本身是一間由老字號涼茶店永生堂，食物及飲品中均加入中式涼茶的特色及材料，旨在打造打卡及養生兼備的料理，相當有特色！

（圖片來源：IG@southherballab）

必試人氣之選養生腐皮福袋烏冬（$72），超巨型自家製日式腐皮內，包裹著烏冬、蟲草花及杞子，整個福袋漲卜卜，輕輕撕開內餡即會湧出，打卡一流！腐皮綿密香甜，蟲草花及杞子則添咬口；湯底以杞子、蟲草花、昆布及甘筍等熬成，清甜更帶回甘，非常養生！

想試多幾款料理的朋友，可選日簡五品（$119），一個套餐可試到1款主食、2款配菜、玉子燒及飯糰，份量十足！主食可選信州味噌柚子胡椒野菌豚肉卷，或大葉和風雞肉丸子；自選配菜則有高纖五目煮、櫻花蝦千層豆腐、田樂茄子等選擇，賣相精緻。

Cafe多款甜品及飲品亦值得一試，以涼茶作創新配搭，包括淮山薏仁豆腐雪糕Croffle（$68）、火麻仁燕麥奶拿鐵（$49）、厄厚多爾可可豆（$46）、檸檬無花果薏仁（$28）、雞蛋花接骨木花咖啡湯力（$50）等，整體口味清新，感覺亦十分養生！

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南本草

地址：荔枝角福榮街538號喜遇地下1號舖

營業時間：08:30-18:30

