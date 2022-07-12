網民回憶舊式飲品販賣機共同回憶！有時唔找錢/曾用幾蚊換百幾蚊

【集體回憶】舊式汽水機現時已經甚為罕見！早前有網民分享，指過去的舊式汽水機經常失靈，沒有汽水跌出來之餘，更會不時「食錢」，隨即吸引其他網民留言回應，紛紛回憶起那些年仍需要入硬幣的汽水機，更有人稱曾用來「賺錢」，用數元成功換取「百幾二百蚊」！

舊式飲品販賣機共同回憶 有時唔找錢！網民：試過幾蚊換百幾二百

現時街上的汽水機隨處可見，不過要「入硬幣」的汽水機，則幾乎不復存在。早前有網民於Facebook群組「90年代回憶」分享，指自己以前曾使用舊式汽水機，經常入錢後卻未有跌出汽水（或其他飲品），甚至有時不能成功找續，讓人大感困擾，甚至會用腳大力踢向汽水機，希望藉此取回找續的硬幣。

（圖片來源：FB@90年代回憶）

有關帖文一出，隨即就吸引大批網民回應，紛紛表示對此極有同感。雖然舊式汽水機經常失靈，不少人都表示曾遭遇同樣情況，但亦會因此獲利不少！

有網民分享，「試過狂踢一部（汽水機），踢咗百幾二百蚊出嚟，又有汽水出」；有人又指多年來從汽水機的「找續位」發現零錢；更有人稱放$1可以變$2，成功「賺錢」。

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其實，香港飲品自動販賣機的歷史悠久，早於1976年已從日本引入首部飲品機，放置於現今的銅鑼灣加寧街小店內。當時飲品機僅售賣4款飲品，並以硬幣洞收費，當時不少市民都覺得新奇，甚至以為售賣機內藏真人運作。及後在80年代末才逐漸普及，飲品公司更廣泛使用，增加銷售渠道。

不過時至今日，除了飲品外，零食、糧油雜貨、日用品等，很多日常用品均可以使用自動販賣機出售，例如口罩、雨傘、飯盒等。加上隨著時代變化，由以往僅收取硬幣，變為八達通或更有電子支付方式，大家就不用再「踢」汽水機找續了！