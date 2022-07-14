尖沙咀Omakase2人同行1人免費！人均$294歎手握壽司/甜品/無限時

【飲食優惠】尖沙咀日本料理餐廳八瀧推出Omakase優惠，由即日起於Kkday預訂鮨午膳可享2人同行1人免費，人均$294起就可以歎齊手握壽司10貫、前菜、吸物及甜品！餐廳同時亦有推其他午膳及晚膳優惠，包括Omakase壽司無限時任點及割烹料理等，即睇優惠詳情！

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尖沙咀Omakase優惠2人同行1人免費！人均$294起手握壽司/甜品/無限時任點

尖沙咀日本料理餐廳八瀧推出Omakase優惠！由即日起，於Kkday網站預訂鮨午膳可享有2人同行1人免費，折後兩位$588，人均$294就歎到前菜、握壽司10貫、吸物及甜品，非常抵食！餐廳亦有推出鮨晚膳快閃優惠，每位$1,388可以食到Omakase壽司無限時任點！

圖片來源：Kkday

【1】鮨午膳：$588/位（快閃優惠：2人同行1人免費，折後人均$294）

包括前菜、握壽司10貫、吸物、甜品。

【2】鮨晚膳：$1,388/位（快閃優惠：Omakase壽司無限時任點，款式會視乎當天食材供應而定）

包括先付、前菜、名物生蠔、刺身五點、燒物、吸物、握壽司十貫、甜品。

【3】瀧午膳 $388/位

包括前菜、刺身4點、吸物、燒物、野菜烏冬及甜品。

【4】瀧晚膳 $888/位

包括先付、前菜、刺身五點、海膽杯、吸物、燒物/燒物（二選一）、甜品。

【5】割烹料理 $1,588/位

包括先付、前菜、名物生蠔、刺身五點、定番海膽杯、時令蟹、吸物、燒物和牛薄燒/逸品喜之次（二選一）、甜品。

八瀧Omakase優惠詳情

預訂方式：Kkday網站

優惠期（預訂期）：2022年7月14日12:00至7月31日23:59

使用日期：2022年7月15日至9月30日

*購買方案後至少1日前致電餐廳訂座：2778 8808或WhatsApp 92471684

*餐廳會現場收取加一服務費



八瀧

地址:尖沙咀白蘭軒道2號富峰行3樓

營業時間：星期一至日 12:00-14:30、18:00-22:00

最後落單時間：14:00 / 21:00

用餐時間：無限制

