記者推介5大優品360性價比高酒 最平$49起！有紅白酒/威士忌等

優品360除了日用品及零食外，其實也有不少酒精飲品，而且大部份比坊間便宜，最平$49就可以入手，一大班朋友聚餐、新手或女士都各有選擇！

記者推介5大優品360性價比高酒 最平$49起！有紅白酒/威士忌/清酒等

（黃寶瑩 攝）

平日去優品360，選購日用品、食材或零食的機會較多。除了這些貨品，優品360亦有不少酒精飲品，包括多個產地的紅酒、白酒及威士忌等，不但有過百款選擇，大部份售價更比坊間便宜高達數十元！即睇記者推介5大性價比高的酒精飲品！

（黃寶瑩 攝）

記者推介【1】Rawsons Retreat切粒子赤霞珠紅酒

$49就可以入手的紅酒，可稱之為性價比之選！Rawsons Retreat切粒子赤霞珠紅酒由澳洲最受歡迎的紅酒品牌之一的Penfolds集團出產，口感順滑並帶有水果香氣，清新之餘不失醇厚感覺，而且1支只需$49、$88仲可以買到2支，即使一大班朋友聚餐想暢飲一番都無問題！

Rawson Retreat切粒子赤霞珠紅酒，$49（黃寶瑩 攝）

記者推介【1】Rawsons Retreat切粒子赤霞珠紅酒

價錢：$49

容量：750毫升



記者推介【2】MOUTON CADET武當波爾多紅酒

這款紅酒是香港最廣為人知的波爾多紅酒之一，紅酒具有極濃郁藍莓果香，當中帶有輕微肉桂的香氣，容易入口，適合女士們飲用。這款紅酒坊間普遍百多元，在優品360只需$69就可以入手！

MOUTON CADET武當波爾多紅酒，$69（黃寶瑩 攝）

記者推介【2】MOUTON CADET武當波爾多紅酒

價錢：$69

容量：750毫升



記者推介【3】Mud House蘇維翁白酒

不少初嚐紅白酒的朋友可能會擔心酒精飲品濃度過高，感到不適應，而對酒精飲品卻步。這款蘇維翁白酒甜味與酸度能達至平衡，加上價錢較相宜，平時售價約需過百元，在此只需$79，即使是新手都可以一試。

Mud House蘇維翁白酒，$79（黃寶瑩 攝）

記者推介【3】Mud House蘇維翁白酒

價錢：$79

容量：750毫升



記者推介【4】THE CHITA日本威士忌

喜愛入口有層次感的朋友，可試試來自日本的THE CHITA日本威士忌！威士忌入口帶有淡淡的玫瑰花香，後續還有陣陣薄荷及蜂蜜味道，清新香甜不失順滑感，口味及口感多樣化。這款威士忌在優品360售$498，比市面便宜百多元，性價比不俗。

THE CHITA日本威士忌，$498（黃寶瑩 攝）

記者推介【4】THE CHITA日本威士忌

價錢：$498

容量：700毫升



記者推介【5】THE FAMOUS GROUSE雀仔威士忌

超過200年歷史的英國THE FAMOUS GROUSE雀仔威士忌只需$99，就可以買到1公升的威士忌，性價比極高，威士忌迷怎可錯過！威士忌口味芳醇，花香及蜜餞味道突出。

THE FAMOUS GROUSE雀仔威士忌，$99（黃寶瑩 攝）

記者推介【5】THE FAMOUS GROUSE雀仔威士忌

價錢：$99

容量：1,000毫升（1公升）



除了以上5款記者推介性價比高的酒精飲品，還有多款人氣之選，包括Penfolds 冠蘭山系列紅酒（$89/750毫升）、High Commissioner 威士忌（$98/1公升）、Oyster Bay 馬爾堡長相思白酒（$87/750毫升）等，選擇豐富！下次想買酒精飲品，不妨考慮到優品360看看！

左至右：Penfolds 冠蘭山系列紅酒（$89）；High Commissioner 威士忌（$98）；Oyster Bay 馬爾堡長相思白酒（$87）（黃寶瑩 攝）

優品360酒精飲品

銷售點：優品360指定店舖



*酒精飲品供貨量以各分店為準。

*未滿18歲人士嚴禁飲酒。

