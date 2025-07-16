刨冰、雪花冰12大｜熱到爆！必食SHARI SHARI/D24榴槤冰/龍眼椰冰

刨冰、雪花冰推介｜天氣炎熱，最適合吃一份冰涼的雪花冰！除了港式甜品店常見的綿綿冰外，香港還有很多日韓台泰式雪花冰，都非常有特色！《香港01》「好食玩飛」記者整合了12大特色雪花冰店，口味有香濃開心果、意啡冧酒、楊枝甘露等等，炎炎夏日解暑必看！



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刨冰、雪花冰推介【1】四面泰——澎湃多肉龍眼椰冰

四面泰是上海的知名泰式火鍋品牌，標榜每日新鮮自家熬制優質泰式湯底，並連續三年登上大眾點評必吃榜。近日，餐廳推出泰國大熱巨型刨冰系列，3款口味多肉龍眼蜂蜜椰冰、多肉青提蜂蜜椰冰及芒果椰冰，每款都有滿滿的椰冰和水果，清新又澎湃！刨冰於啟德及沙田店每日限量供應，約朋友打完邊爐即試新口味！

四面泰泰式火鍋（啟德店）

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 5樓L514號舖

營業時間：星期一至日 11:30-22:00



刨冰、雪花冰推介【2】LAB ZERØ ——一啖爆餡杜拜朱古力刨冰

尖沙咀LAB ZERØ以日式刨冰打響名堂，不僅選用日本直送冰磚及日本製造的製冰機，確保每杯刨冰口感細膩，更會因應季節和時興食物推出意想不到的口味，讓食客每次去到都有新鮮感。LAB ZERØ最近以多芒小丸子味和杜拜朱古力味為主打，兩款刨冰內都有超多餡料！而且CAFE內雲朵裝飾更是不少食客必打卡的位置，感覺超休閒！

LAB ZERØ

餐廳地址： 尖沙咀金巴利道68號地下B舖

營業時間： 星期一至日 12:00—23:00 (最後落單時間為22:30)



刨冰、雪花冰推介【3】氷舍 —— 自創拉絲麻糬冰／舊式人手剉冰

氷舍是主打融合刨冰和麻糬的冰品店，刨冰走港式加日式路線，提供刨冰、炒冰以及刨冰杯三個系列，刨冰以日本淨水製成冰磚；炒冰則是口感粗糙的舊式人手剉冰；刨冰杯則為便攜式刨冰。3款冰品都會搭配拉絲牛乳麻糬，口感煙韌無粉！必食推介有楊枝甘露麻糬、抹茶金時、法式焦糖、D24榴槤飄香刨冰、泰式榴槤糯米飯，味道新鮮又驚喜！

氷舍

地址：銅鑼灣謝斐道520號地舖

電話：9459 3498



刨冰、雪花冰推介【4】Nun Desserts Cafe —— 韓式水果刨冰

Nun Desserts Cafe供應多款韓式甜品，當中以鮮果雪奶最受歡迎。雪奶就是將牛奶冷凍成冰再刨碎，冰品奶味濃郁，口感紮實。鮮果雪奶亦會搭配韓國時令水果如蜜瓜、士多啤梨、芒果等，份量十足且鮮甜！除了新鮮水果口味，餐廳亦有焦糖脆脆雪奶、五重奏誘惑朱古力芝士蛋糕雪奶、Tiramisu雪奶等口味可供選擇！

Nun Desserts Cafe

地址：旺角通菜街119號地舖

電話：5791 2141



刨冰、雪花冰推介【5】有料案內所 —— 雪山般的奶蓋刨冰！

有料案內所是屯門虹橋人氣爆燈的甜品店，主打一系列日式梳乎厘、麻糬窩夫及奶蓋刨冰。店內的刨冰「成座雪山咁高」，搭配邪惡的奶蓋及超足料的配料絕對飽肚！當中推薦士多啤梨藍莓芝士奶蓋刨冰、芒果芝士奶蓋刨冰、Oreo朱古力芝士奶蓋刨冰、小丸子紅豆抹茶芝士奶蓋刨冰，全部味道都非常豐富而且更打卡able！

有料案內所 —— 雪山般的奶蓋刨冰！（圖片來源：一只肉卡丘＠小紅書）

有料案內所

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下3號舖

電話：6657 2866



刨冰、雪花冰推介【6】八時神仙草 —— 仙草冰磚製成牽絲雪花冰！

來自台中、主打嫩仙草的「八時神仙草」以熬煮八小時的仙草而著名。店內最特色的餐點莫過於以仙草冰磚打成的雪花冰！仙草雪花冰會有淡淡牽絲，口感綿密，入口即化，味道更會在口中散開！以仙草雪花冰做底，可以搭配抹茶焙茶奶蓋、芋泥燕麥奶蓋、芒果嫩仙草等配料

八時神仙草

地址：中環歌賦街19號地舖

電話：2343 6933



刨冰、雪花冰推介【7】SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 —— 超人氣日式雪花冰

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋是由北海道的老闆Shingo主理，主打日式口味的雪花冰，款款賣相精緻且份量十足，吸引區內外人士朝聖，經常大排長龍！小店最受歡迎的口味包括焙茶黃豆粉忌廉味、宇治金時味、芒果椰子味等，亦會不定時推出粟子焙茶味、香濃開心果士多啤梨味等期間限定口味。雪花冰質感幼細綿密，沒有碎冰，而且份量十足，內外都有餡料，非常豐富。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

電話：2529 1223



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（中環店）

地址：中環奧卑利街11號地舖

電話：2661 2347



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（旺角店）

地址：旺角窩打老道45號賀賢居地下A1號舖

電話：9222 4959



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（尖沙咀店）

地址：尖沙咀漆咸道南83-85A號金德大廈地舖



刨冰、雪花冰推介【8】Sweet Craft —— 「便攜式」雪花冰

黃埔小店Sweet Craft供應的雪花冰以杯裝呈上，雖只有焦糖海鹽、果蜜白桃、意啡冧酒、提子乳酸、可可等5款口味，但每杯都有滿滿忌廉、空氣感雪花冰、大量配料及醬汁，層次感豐富；一人前雪花冰方便大家邊走邊歎，不怕弄髒桌面或衣服。

每杯都有滿滿忌廉、大量配料，層次感豐富！（奈奈探店@小紅書）

Sweet Craft

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G33號舖

電話：3543 1101



刨冰、雪花冰推介【9】甜姨姨 —— 日本直送冰製作！

甜姨姨是一間主打港式口味日式雪花冰的甜品店，標榜全部冰品都採用日本直送冰製作，口感更順滑輕盈。而小店的雪花冰口味加入港式元素，包括楊枝甘露味、焦糖椰子味、伊朗開心果味等。而最受歡迎的400次髒髒味以焦糖脆餅、美褖粉、比利時朱古力雪糖以及Weiss 85%朱古力醬組成，淋上朱古力醬一同食用，入口感覺極邪惡！

甜姨姨（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣耀華街11號地舖

電話：5118 4324



甜姨姨（天后店）

地址：天后清風街13號地下

電話：9794 9452



甜姨姨（旺角店）

地址：旺角煙廠街31號地下C號舖

電話：5490 5464



甜姨姨（鑽石山店）

地址：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓177號舖

電話：9303 2653



刨冰、雪花冰推介【10】幸圓 —— 台灣味道雪花冰

位於鰂魚涌與太古城中間的幸圓是主打西日料理，但是原來它的雪花冰才是亮點！雖然幸圓的雪花冰款式數量不多，只有4款，分別是士多啤梨味、伯爵茶咖啡味、芋泥麻糬味和宇治金時味，但4款口味都相當岀色！特別是芋泥麻糬味！淋上黑糖醬，與芋泥和小丸子混合！完美食岀台灣味道！

幸圓

地址：鰂魚涌英皇道1001號1樓1-2號舖

電話：2838 0823



刨冰、雪花冰推介【11】Tommy Yummy —— 泰式口味疊疊冰

另一間泰式雪花冰就是首先座落於中環的Tommy Yummy，其後於元朗和將軍澳位置開設分店，住在大西北的街坊有口福了！Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰，每份足夠2-3人分享，份量超多！還有芒果雪棒在雪花冰上，一次過享受到不同質感的芒果。除了雪花冰，還有其他甜品選擇，例如泰式奶茶雪糕、椰殻椰子雪糕等等，價錢約在$80內！

Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰，每份足夠2-3人分享，份量超多！(小五@小紅書)

Tommy Yummy（中環店）

地址：中環威靈頓街98號翡翠中心1樓

電話：2323 1778



Tommy Yummy（元朗店）

地址：元朗朗樂路1號元點1樓B147號舖

電話：2318 1366



Tommy Yummy（將軍澳店）

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓352A號舖

電話：2267 0199



刨冰、雪花冰推介【12】SO! BangKok Thai Eatery & Desserts —— 必試招牌皇家泰茶刨冰！

首間SO! BangKok Thai Eatery & Desserts座落於元朗啦！室內以橙色作主調，室外則以露營為題，打造休閒風！而店舖的特色甜品就是皇家泰茶刨冰！甜度剛剛好，泰茶味非常濃厚，再加上煙韌的黑糖珍珠和鬆軟的雪紡蛋糕，昇華了整個口感！另外也有2款刨冰選擇！包括芒果糯米味和招牌椰子手打咖啡味！

SO! BangKok Thai Eatery & Desserts

地址：元朗元龍街9號形點 I 地下G005號舖

電話：27908699



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