深圳福田南山甜品｜比雪糕更涼快　潮汕炒冰、日式刨冰現場吃最爽

太熱了！一到夏天就離不開那口冰涼的雪糕。但，今天我們去吃點不一樣的，一定要去現場吃，夠冰：牛奶冰、潮汕炒冰、白玉抹茶冰、日式刨冰。



1. 從順德開來的牛奶冰：圖南冰室

來南頭古城不可錯過的冰室，從順德開來的「圖南」，牛奶冰份量大，性價比高。推薦芝士芒果青提牛奶冰和芝士巧克力牛奶冰，每款冰品頂部都點綴着一顆香濃雪糕球。

牛奶冰層中夾有各種料，吃起來不無聊，口感層次十足。甜度適中，就算是不愛吃甜的人也能輕鬆接受。

店名：圖南冰室(南頭古城店)

推介：芝士芒果青提牛奶冰(￥32)

芝士巧克力牛奶冰(￥26)

地址：南山區南山大道3061號

營業時間：12:30-22:30



2. 潮汕南姜芭樂炒冰：順順甜發

梅林雕塑花園新開的「順順甜發」，主打潮汕甜品。原本想嘗試被種草已久的鹼粽冰，可惜已下架。改點了南姜芭樂冰，是用新鮮水果現炒而成的冰品，粉紅色的芭樂清爽自然，口感純粹。

當天店裏剛上線荔枝冰，相比芭樂冰風味更清新，帶來另一種夏日的透心涼。

店名：順順甜發·手作炒冰

推介：南姜芭樂炒冰(￥28)

地址：福田區上梅林中康路8號雕塑家園汕頭阿成旁邊

營業時間：15:30-21:30



3. 景田韓式刨冰小屋：Someice

藏在居民樓的韓系水泥風冰室，低調卻不失格調，醒目的黃色門面一下就吸引目光。夏天第一口抹茶冰從這裏開始，冰體綿密細膩，不是常見的冰渣口感，甜度恰到好處。

冰品內部藏着柔滑豆花，表面點綴着兩顆軟糯小丸子，每一口都充滿滿足感。

店名：Someice

推介：白玉濃濃抹茶冰(￥38)

地址：福田區蓮花街道獅嶺社區紅荔西路7028號香蜜新村2棟B1號

營業時間：13:00-21:00



4. 園嶺日式刨冰專門店：Ice-key草台氷屋

近期園嶺最火的一家冰室，一對年輕夫妻打理。今年5月剛開業，主打日式刨冰，刨冰機是從日本自己扛回來的，餐具和杯子都是中古，每天產能有限，店內只有4張桌子，排隊是日常。

當天下午四點多到店只剩2款冰可選，這次我們試了鳳梨檸檬乳酪刨冰，頂部點綴鳳梨塊，鮮鳳梨果醬鋪滿細膩如雪的刨冰上，一入口就是滿滿熱帶風味。

店名：Ice-key草台氷屋

推介：鳳梨檸檬乳酪刨冰（￥58）

地址：福田區紅荔路園嶺新村106棟101-1嵐咖啡隔壁

營業時間：14:00-21:00

