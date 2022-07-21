【自助餐優惠】觀塘人氣西餐推出限時快閃自助午餐優惠，人均$238起任食即開新鮮生蠔、澳洲M3和牛、烤澳洲羊扒等，週末及假日可以歎足2.5小時，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜觀塘海鮮自助餐人均$262起！任食新鮮生蠔/澳洲和牛

觀塘人氣西餐ANGEL & DEVIL推出快閃自助午餐優惠！即日起於Kkday預訂週末假日海鮮自助午餐可享低至72折優惠，人均$262起歎到任食新鮮即開生蠔、刺身、冰凍海鮮、原條澳洲M3（和牛）西冷等，再送紅酒、白酒或飲品一杯。數量有限，售完即止。

【72折優惠】週末、假日澳洲和牛 ．海鮮．即開生蠔自助午餐（送紅酒/白酒/飲品一杯）

價錢：成人$262/位（原價：$361）、小童$158/位（原價: HK$218）（已包括10%服務費）



如果搶不到以上優惠，網站會同時推出自助餐82折限時優惠，人均$295起歎到海鮮自助午餐！

【82折優惠】週末、假日澳洲和牛 ．海鮮．即開生蠔自助午餐

價錢：成人$295/位（原價：$361）、小童$194/位（原價: HK$218）（已包括10%服務費）



位於觀塘的ANGEL & DEVIL是一間西餐廳及酒吧，設有露天平台，提供文青戶外帳篷、打卡道具及影相位等，適合假期與家人朋友享受周末！

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2022年7月21日12:00至7月30日23:59

可選擇日期：2022年7月23日至9月30日（逢星期六至日、公眾假期）

地址：香港觀塘駿業街 58 號 Club East 洞天4樓

