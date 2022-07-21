LINE FRIENDS minini首登陸香港！全球最大7米高熊大+期間限定店

【將軍澳好去處】人氣LINE FRIENDS minini將於香港首次亮相，一系列角色展覽將會於7月尾登陸將軍澳，同時帶來超多打卡場景，包括7米高的巨型MINI BROWN、5米高的MINI CONY等，場內更會設有2間期間限定店，各位Fans屆時可以入手可愛精品喇！

LINE FRIENDS minini香港首次亮相！將軍澳7米高熊大+期間限定店

由7月30日至10月2日，將軍澳新都城中心將舉辦「「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEELOVELESS: minini 夢幻色彩世界」主題活動，今次更是LINE FRIENDS minini人氣角色首次於香港亮相，帶來一系列的打卡位及主題精品！

全球最大7米高的MINI BROWN+5米高MINI CONY

LINE FRIENDS minini展覽場內設有多個打卡裝置，包括有全球最大7米高的巨型LINE FRIENDS MINI BROWN，更有一班LINE FRIENDS minini朋友仔穿梭在旁，非常可愛！

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此外，同場設有5米高LINE FRIENDS MINI CONY，旁邊的LINE FRIENDS bnini更抱著最喜愛的咖啡味曲奇餅準備品嚐，大家亦可以站在巨型DJ耳筒下影相打卡！

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2間活動期間限定店+主題精品

除了多個打卡位，商場將特設2間活動期間限定店，發售一系列LINE FRIENDS及LINE FRIENDS minini 限定精品，當中包括LINEFRIENDS minini大頭咕𠱸、滑鼠墊、30 日挑戰貼紙、夏日 Aloha 主題襟章（盲盒）、主題坐檯月曆等，款款都非常趣緻！

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此外，場內更有「藝術家視角塗鴉體驗」、「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐 TIC-TAC-TOE」等互動遊戲，有機會贏取活動限定小禮品，包括限定A5文件袋或口罩套乙個！同時「H‧COINS」會員於場內完成指定消費及要求，即可換領主題口罩 (成人 10片獨立包裝，2D或3D ) 乙盒，大家不要錯過！

「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini 夢幻色彩世界」 活動詳情

日期：2022年7月30日至10月2日

時間：10:00 - 22:00

地點：將軍澳新都城中心2期及3期（L1天幕廣場）及 新都城中心2期（L2）



「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini 夢幻色彩世界」 期間限定店詳情

日期：2022年7月30日至10月2日

時間：11:00 - 20:00

地點：將軍澳新都城中心2期及3期（L1天幕廣場）

*H‧COINS 會員更專享95折購物禮遇

