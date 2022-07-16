西貢好去處 | 搭船環島遊橋咀島奇岩怪石　行連島沙洲打卡賞靚景

假日的西貢特別是好天氣的時侯，經常人山人海迫到爆，搭小巴入去出去都要排隊，又會遇上塞車，沙灘海灘餐廳都會有好多人，所以去過幾次之後都不會再想假日去！



不過西貢實在太美了，好天的時候真是會好想去那裡看看海呢！

今次我們平日遊西貢，本來計劃去白腊村和白腊灣附近走走，後來發現平日是沒有公共交通入去白腊灣，而且白腊灣屬於禁區，只能乘坐的士入去，當時Check過Uber Call的士由西貢碼頭入去白腊村單程最平大約HK$88，不過出來就驚沒有的士肯入去或坐地起價的問題，所以我們最後都是決定放棄在平日去白腊村那邊，避免有入冇出的情況發生，於是我們便在西貢碼頭附近走走，想一想有哪個島可以去！

沿著西貢碼頭有好多本地遊、出海去不同目的地的船，假日的選擇會比平日多！如果想平日出海的話，大概只有往橋咀島、半月灣和鹽田梓的航線！再細心看看，我們發現了有「環島遊」的選擇呢！「環島遊」有兩間選擇，一間是貓記，一間是肥婆船務！（按圖看清行程👇）

價錢一樣都是來回$50，當然是選擇環繞橋咀島遊一圈45分鐘那間啦！注意：回程時可以自由選擇時間，搭半搭正都有船，當日（星期一）橋咀島的尾班船是6:00pm！

以下是我的西貢出海「環島遊」真實體驗（按圖看清👇）

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景點10：橋咀，當日全程航行大約55分鐘回到橋咀！

印像中來過橋咀幾次，記得有一次玩浮潛，有幾次是去半月灣，有一次係去鹽田梓時經過，印象最深刻就是連島沙洲，不過對上次行的時是假日勁多人，基本上成條路都是人，所以行完就算！今次平日來西貢玩，遊橋咀簡直是perfect time！

探訪橋咀島，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】