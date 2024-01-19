紅磡美食13大推介！人氣手工餃/焦糖布丁包/爆餡班戟/煎餅果子

紅磡美食多，尤其紅磡站、黃埔站周邊美食更值得大家發掘。紅磡13大美食，包括港式串燒、焦糖布丁包、爆餡班戟、雪花冰等，尤其適合理工大學學生及紅館演唱會散場後去食！屯門知名餃子店——餃里更在1月進駐紅磡，開業不久已吸引不少人專程到訪。



Bagel Gogo有爆餡Bagel（圖片來源：IG@aiii_foodie）

雖不是商業區，個紅磡同樣美食雲集（圖片來源：Unsplash@shujaofficial）

紅磡美食【1】餃里 —— 九龍首間分店開幕！餃子口味創新

以手工餃子而在屯門知名的餃子店——「餃里」2024年1月18日正式進駐紅磡，開設在九龍的首間分店。新店甫開張，已吸引不少人專程到訪。餃子店其中一個受歡迎之處，是供應多種口味的手工水餃。除了市面常見的椰菜鮮肉餃、韮菜鮮肉餃，還有賦有特色的咖哩鮮肉餃、泡菜鮮肉餃，讓人耳目一新。

餃里

地址：紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖

電話：2322 1268

營業時間：11:00-21:00



紅磡美食【2】Bagel Gogo —— 配料勁厚！爆餡Bagel超邪惡

喜歡吃Bagel的朋友，快來試試供應食材份量多到「爆餡」的Bagel Gogo。Bagel Gogo大熱的「厚蛋菠菜芝士三文治配芝士Bagel」、「芋泥肉鬆麻糬三文治配抹茶Bagel」均配料十足！衝擊大家的視覺之餘，滿足各位大胃王。餐廳另有多款咖啡、沙律，讓人渡過休閒的時光。

Bagel Gogo

地址：紅磡崇志街35號地舖

電話：6679 2716

營業時間：09:30-20:00（周一至五）；10:00 - 19:00（周六、日）



紅磡美食【3】揉然地 —— 法式布丁包大熱 首創多層次Tiramisu軟包

紅磡手作麵包店「揉然地Leisure Baker」主打創意新派麵包，款式超過60種！除了有近期大受歡迎的法式布丁包外，更將經典意式甜品Tiramisu與麵包結合，首創層次多重的Tiramisu軟包！

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紅磡美食【4】煎餅廚房 —— 罕見東北小食！必試片皮鴨口味煎餅果子

主打源自北方、在香港非常少見的街頭小吃「煎餅果子」，供應即叫即製的煎餅果子。煎餅的餅皮煙靭香口，更用上正宗東北風味醬汁及薄脆，非常惹味！當中，片皮鴨口味煎餅果子非常值得一試！

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紅磡美食【5】Black Sugar Coffee —— 對寵物友善！同可愛柴犬見面

以3隻柴犬店長聞名的「Black Sugar」，在2022年進駐紅磡——開設第5間分店。紅磡不論是環境裝飾還是餐點都與其他分店不同——不但空間較大，室內外更有不少打卡位。此外，3隻可愛的柴犬店長會在每週星期五至日不定時出現在各個分店和大家見面，喜歡汪星人的朋友！

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紅磡美食【6】串噹噹 —— 深宵必食！港式串燒配惹味川菜

在香港串燒天堂——紅磡之中殺出一片天的「串噹噹」，以串燒、燒烤及麻辣燙起家，自譽「麻甩界お任せ（Omakase）」，食物質素絕不馬虎，除了燒烤、麻辣燙烤得金黃恰當夠出色，另外近年搬入舖後新推的招牌避風塘炒茄子、卜卜蜆等均大獲好評，絕對是紅磡宵夜絕佳選擇！

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串噹噹

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖

電話：6095 1519

營業時間：17:00-00:00



紅磡美食【7】蒙麵 —— 老闆超串嘴！必食特濃番茄薯仔湯

食過好多車仔麵，論到最串嘴老闆，相信蒙麵絕對會上榜，居然夠膽在店內貼上「貪平勿進，謝謝。」、「唔等得，唔好食，謝謝！」等告示。不過老闆串得有資格，皆因開業多年一直標榜真材實料，招牌特濃番茄薯仔湯用足十幾斤薯仔和番茄去熬成，番茄濃湯口味濃郁，薯仔軟腍入味。菜單上更有金錢肚、蠔油冬菇、溏心滷蛋等多款自家製配料供選擇，難怪每日都大排長龍，連歌手許廷鏗都到場光顧！

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蒙麵

地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖

電話：2363 8166

營業時間：13:00-21:30



紅磡美食 【8】拉麵天王 —— 昭和風拉麵小店！4款濃郁湯底

久久未能出國，其實香港亦有不少高質拉麵店，可以讓食客重溫遊日滋味。位於紅磡的這間拉麵小店，裝修頗有昭和風情。最讓食客欲罷不能的是4大款式濃郁湯底，分別是白天王、赤天王、黑天王和限定天王。記者偏好黑天王（即黑蒜湯底），湯底濃郁，直接飲用卻意外不會太油膩，配上大片肥瘦叉燒、溏心蛋及其他配料食用，食落分外滿足！

拉麵天王

地址：紅磡德民街17-27號B5B地下

電話：2627 0766

營業時間：12:00-22:00



紅磡美食【9】三河屋﹒尾張屋 —— 超高CP值鰻魚飯之王！

要數抵食鰻魚飯，相信三河屋一定榜上有名。三河屋在紅磡區開業多年，店面其貌不揚，憑藉一客鰻魚飯打響名堂，大湯碗盛上足料白飯，再鋪上原條半開鰻魚，最後淋上口味較淡的鰻魚醬汁。另外關東煮、忌廉飯亦是小店名物，歷年吸引不少理大學生光顧，是當之無愧的大學飯堂！

三河屋﹒尾張屋

地址：紅磡明安街7號地下

電話：6747 9579

營業時間：12:00-15:30 / 18:00-00:00



紅磡美食【10】Be With Years —— 素年最新分店！主打日式精進料理

人氣素食Cafe「素年Years」在深水埗及荃灣設店以後，去年末亦在紅磡低調設店「Be With Years」。店內外繼續維持白色簡約設計，並提供日式及西式素食料理。紅磡分店再推出分店限定菜單，必食日式精進料理、韓式冷素麵，均是分店獨有菜式，想品嚐輕食亦可選宇治金時燕麥碗，或來一碟天婦羅拼盤。

Be With Years

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G27號舖

電話：9366 3261

營業時間：12:00-22:00



紅磡美食【11】Sweet Craft —— 人氣牛奶雪花冰！手持杯夠方便

炎炎夏日想食解暑，可以去紅磡刨冰雪糕店「Sweet Craft」，試試人氣杯裝雪花冰。小店走日式木系風格，主打雪花冰甜品，本身帶有淡淡牛奶味，上層添上芝士奶蓋，放滿焦糖脆脆、焦糖爆谷等配料，為口感帶來更多變化。整份雪花冰以手持杯盛載，大小剛好為一人份量，方便邊走邊歎，作為飯後甜品，最適合不過！

Sweet Craft

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G33號舖

電話：3543 1101

營業時間：13:00-22:00



紅磡美食【12】紅磡雞蛋仔 —— 街坊推介！必食爆餡芒果班戟

作為紅土舊區，近年即使大力翻新，小巷內仍然隱藏著不少老字號。其中這家紅磡雞蛋仔，相信大家已經毫不陌生，由木頭車做到上地舖，口碑載道兼價廉物美，雞蛋仔（$15起）蛋漿濃郁、烤得外脆內軟；格仔餅（$17起）多漿多糖，啖啖滿足；還有多款口味班戟（$11起），在物價高昂的今日仍然「畀足料」，必食爆餡芒果班戟，盛上滿滿芒果粒，僅售$21！

紅磡雞蛋仔（香港01攝）

紅磡雞蛋仔

地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖

營業時間：12:00-20:00（星期四休息）



紅磡美食【13】KOMEDA - 名古屋過江龍！必食冰火甜品

歌手MC（張天賦）最愛逛的黃埔AEON內，有源自日本過江龍咖啡店——KOMEDA。KOMEDA黃埔店將保留名古屋店最大特色，買咖啡即送自選餡料厚多士，還有必試招牌甜品「冰與火」及香港限定餐牌！

詳情可參閱下文：

同場加映：紅館周邊美食推介

提到紅磡，最多人想起的地標建築一定非紅磡的香港體育館（紅館）莫屬。將到紅館看演唱會的朋友，可以順便看看紅館周邊美食推介。應援前，先吃飽，全程投入睇偶像演出！

紅館（圖片來源：Unsplash@cheungyin）