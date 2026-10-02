旺角美食推介2026｜旺角有咩好食? 旺角餐廳雲集，涵蓋不同種類的美食，包括中菜/港式小炒、人氣麵食米線、日式餐廳、火鍋、打卡餐廳Cafe及甜品等，《香港01》好食玩飛記者已整理29大旺角美食小食，方便大家在旺角尋找好西！即看內文！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

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旺角中菜/港式小炒

旺角美食推介【1】港嘢家——招牌黃金飯焦煲仔飯！

港嘢家在旺角及新蒲崗都有分店，他們的煲仔飯以配料豐富、擁有「黃金飯焦」而聞名，經常大排長龍！餐廳供應招牌煲仔飯、粒粒臘味煲仔飯、豉汁龍蟠鱔煲仔飯、手切封門柳煲仔飯及雞油花膠菇滑雞煲仔飯等經典口味選擇。每粒米飯夾帶油香，加上飯焦脆脆的口感，每一口都非常滿足。餐廳另有提供港式焗飯、米線等主食，同樣值得一試。

港嘢家

人均：$100-150

地址：旺角廣華街10號地舖｜新蒲崗景福街83-97號景福街昌泰大廈地舖

電話：5211 4966（旺角店）｜5338 1003（新蒲崗店）



旺角美食推介【2】女人街食飯公司——黑松露鮮蝦多士／慢煮醉鮑魚／杏汁燉豬肺湯

近年來，女人街食飯公司成為港人大熱飯堂，有80年代味道的裝修，加上抵食，吸引不少食客，所以建議大家記得訂座。店內大熱菜式有黑松露鮮蝦多士、慢煮醉鮑魚、杏汁燉豬肺湯等。黑松露鮮蝦多士非常鬆脆，加上黑松露醬料，愈食愈滋味！除了有香口美食、小菜之外，餐廳還有老火靚湯，當中杏汁燉豬肺湯更是人人都盛讚，加入杏汁令湯頭會有點奶油質感，口感特別又補身！

女人街食飯公司

人均：$100-200

地址：旺角通菜街1A-1L威達商業大廈1樓B室

電話：2685 1618



地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽大廈地庫A號舖

電話：2388 6111



旺角美食推介【3】金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店——即煎黑松露墨魚肉餅＋沙嗲牛

金飯館以其即叫即炸椒鹽豬扒飯打響名堂，金飯館2.0為品牌第2間分店，主打即叫即煎肉餅飯，肉餅固然出色，當中黑松露墨魚肉餅飯、奥爾良雞軟骨肉餅飯都是必食！不過店內另有人氣菜式，就是燶邊蘭王蛋沙嗲牛肉炒飯，食客都指沙嗲牛肉軟熟不會過鹹，配上燶邊蘭王蛋和鑊氣十足的炒飯，惹味得讓人一口接一口！此外，餐廳創意滿分，不時都會推出活動如沙嗲牛肉麵放題，近日又有沙嗲串燒，保證熟客都有新鮮感！

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金飯館2.0

人均：$50-100

地址：旺角廣華街38號地鋪

電話：6303 7373



旺角美食推介【4】紅伶飯店——主打潮州打冷

紅伶飯店是一間人氣極高的打冷小店，多年前在九龍油麻地吳松街開設本店後搬至旺角現時店位，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括冰鎮芥辣墨魚片、煎蠔餅、羊腩煲、滷水鵝等。

紅伶飯店

人均：$100-200

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

電話：3481 2020



旺角美食推介【5】兩草——星級人氣平民小館！靚醬油滑蛋叉燒飯／酥脆咖央多士

位於白布街的平民小館兩草，傳聞是明星袁詠儀與張智霖的愛店，在社交平台上極具人氣，午市開門往往瞬間爆滿！店家主打高性價比的港式及新馬特色平民美食，憑著高質素的餐點與親民價格吸引大量食客朝聖。

必試招牌滑蛋叉燒飯，嫩滑的雞蛋入口即化，配上偏甜無油膩感的叉燒絲，淋上靈魂甜醬油拌飯食極之惹味！另一款熱門香煎脆邊蛋肉餅飯亦是肉汁豐富；甜品則力推咖央多士，多士烘得薄脆香口，甜度適中不油膩！此外，胡椒味濃郁足料的肉骨茶與特色鹹魚風味炸雞翼亦相當值得一試。

兩草

人均：$50-100

地址：旺角白布街16號地舖

交通：港鐵旺角站 E2 出口，步行約10分鐘



旺角人氣麵食米線

旺角美食推介【6】來多碗車仔麵——必試自家製辣醬＋入味魷魚鬚

來多碗車仔麵旺角分店位於上海街，如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」，那麼這間餐廳的靈魂配菜便非招牌魷魚鬚莫屬！魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面，而是煮到非常入味，值得一讚。另外自家製辣醬亦同樣出色，醬汁入口香濃，辣味適中，而且帶有陣陣油香，讓車仔麵的香味更有層次。

來多碗車仔麵（旺角店）

人均：$50以下

地址 : 旺角上海街441號地下2號舖｜觀塘康寧道44號地下B號舖

電話：9035 2465（旺角店）｜6991 2448（觀塘店）



旺角美食推介【7】十三姨——足料零味精印尼湯麵

十三姨主打Soto Ayam印尼湯麵，店家堅持湯底純天然，不加任何味精，配以新派煮法，在湯底中加入不同的中式及日式食材，店家招牌菜包括十三么、大三兀、爆漿芝士煉奶炸年糕和老闆娘鵝肝煎蛋飯等，招牌湯麵十三么，配菜非常足料豐富，除了有炙燒手撕雞，還有日式叉燒等配料，經炙燒的手撕雞更帶有微焦香味，值得一試！

十三姨

人均：50-100

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下C號舖

電話：2885 6728



旺角美食推介【8】一生懸麵——濃厚日式豚骨沾麵

來自台灣的一生懸麵，專賣日式沾麵和拉麵，在香港有3間分店，成為本地人氣麵店。旺角店有每日限量供應的牡蠣沾汁麵，不過記者當日8點下單時已經賣光。記者吃的特濃豚骨沾麵最抵讚是麵條非常彈牙，沾麵汁香濃，不過質地偏稀，影響麵條掛汁份量。給大家一個貼士，吃完麵可請店員將沾麵汁加湯飲用。沾麵汁裏還有豚肉粒，吸滿濃厚沾麵汁，非常正！

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一生懸麵（旺角店）

人均：$50-100

地址：通菜街73號地舖｜九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下121號舖｜荃灣富榮街7號富裕樓地下7號舖

電話：2748 1001（旺角店）｜37058766（九龍灣店）



旺角美食推介【9】鳳鳴居——醉雞湯米線、芫荽雞湯米線

這間麵店主打雞湯米線的專門店，在網絡和上水街坊之間都非常受歡迎，店外經常大排長龍，更有不少人專程去上水朝聖！必試招牌花膠醉雞湯麵、芫荽雞麵、炸魚皮等，不用特登搭車入上水，在旺角都可以食到。

鳳鳴居

人均：$50-100

地址：旺角西洋菜南街138號地下2號舖

電話：3188 5880



旺角日式餐廳美食

旺角美食推介【10】小津居酒屋——創意日式Fusion菜／力推海膽牛肉煲仔飯

小津居酒屋是位於旺角的日式創意Fusion居酒屋。餐廳以仿日本古建築設計，其菜式兼具傳統及創意風格，例如馬糞海膽牛肉煲仔飯、山椒燒BB鴿等創意Fusion菜；亦有牛小排壽喜燒鍋、角切魚生飯、豚肉生薑燒等傳統日式料理。其中馬糞海膽牛肉煲仔飯最受食客歡迎，煲仔飯融合了日式釜飯及港式煲仔飯的做法，飯底帶有獨特的日式甜醬油焦香，十分特別！

小津居酒屋

人均：$200-400

地址：旺角梭椏道6B號榮英大廈地舖

電話：2512 9001



旺角美食推介【11】鰻一——炭燒鰻魚飯

旺角炭燒鰻魚專門店「鰻一」，主打即席炭火生燒鰻魚， 招牌蒲燒鰻魚及白燒鰻魚深受食客歡迎， 今次特別推出全新炭燒拌飯系列，日式融合韓式風味， 除了蒲燒鰻魚拌飯外，還有炭燒慢煮牛肉拌飯、 炭燒牛舌拌飯和炭燒豚肉拌飯，均配有多種蔬菜和生蘭王蛋黃。宵夜時段（9pm-11pm）更有9折優惠！

旺角炭燒鰻魚專門店「鰻一」，主打即席炭火生燒鰻魚！（小紅書@1_wong）

鰻一炭燒鰻魚飯

人均：$100-150

地址：旺角山東街84號地舖

電話：2432 1388



旺角美食推介【12】Suage北海道湯咖哩——北海道過江龍 招牌原隻雞脾湯咖喱

北海道超人氣湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」位於旺角朗豪坊，店家的湯咖喱曾被譽為「北海道第一湯咖喱」，吸引不少當地人及遊客朝聖，必食招牌原隻雞脾湯咖喱、脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱，日後不用到北海道都可以食到正宗湯咖喱。

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Suage北海道湯咖哩

人均：$100-200

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓1號舖

電話：2622 2388



旺角美食推介【13】鮨優——平民價壽司店$120起

旺角登打士街的「鮨優」供應外賣及小量位置立食，主打日本直送壽司、刺身、丼飯、手卷及廚師發辦套餐（Omakase），款式選擇甚多。其中，壽司最平$11起，而Omakase套餐價錢亦相當親民，最平$120就可以食到！小店的師傅出身自米芝蓮二星壽司專門店「壽司芳」，擁有多年經驗，品質有保證！

鮨優供應5款Omakase套餐，其中最抵食的首選「日本直送6貫盛合」（$108），包括6件時令手握壽司，款式由師傅挑選，包括深海池魚、鱸魚、鰹魚、劍魚腩等。

鮨優

人均：$100-200

地址：旺角登打士街43P-43S鴻輝大廈地下A9號舖

電話：9131 1511



旺角火鍋推薦

旺角美食推介【14】呷哺呷哺——台式小火鍋多樣選擇

來自台灣的呷哺呷哺主打台式一人小火鍋，提供多款特色湯底，搭配精選肉類和豐富的蔬菜拼盤。其午市套餐尤其受到歡迎，部分時段更可享用自助吧的醬料、飲品及甜品，性價比高，一個人也能享受豐盛的台式火鍋體驗！

呷哺呷哺

人均：$100-200

地址：旺角登打士街56號家樂坊地庫B03號舖

電話：2360 0339



地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE UG2樓UG220-UG221號舖

電話：2838 8835



地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3樓315號舖

電話：2626 0766



旺角美食推介【15】火水爐冰室火鍋——安格斯牛肉／海蝦／懷舊風裝修

旺角的「火水爐冰室火鍋」以懷舊的「老香港」風格設計，相當有格調。大家在店裡可以一邊欣賞以霓虹燈製成的店名以及懷舊金曲歌詞、舊式馬賽克地磚，一邊任食安格斯牛肉、蠔、海蝦等美食，超有氣氛！

火水爐冰室火鍋

地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓

人均：$350-400

電話：26631087／62284084（WhatsApp）



旺角打卡餐廳Cafe

旺角美食推介【16】J.moon——月球主題餐廳 十二星座雞尾酒必試

位於旺角百寶利商業中心的J.moon，是以月球為主題的餐廳，餐廳各處都擺放了月球相關的佈置，相當打卡able！而廚師推介的菜式J.Moon Pizza，經烤焗後的巴馬火腿非常香脆，與鬆軟香口的薄餅非常夾！而店家的招牌十二星座雞尾酒亦是必試飲品，每一杯也各具特色，大家不妨按照自己的星座點一杯！

J.moon

人均：$100-200

地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心4樓10-11號舖

電話：9545 5738



旺角美食推介【17】Homeland——生日畫碟慶祝之選

想同朋友伴侶慶祝節日，給個驚喜？Homeland近日就以甜品畫碟成大熱餐廳，不得不佩服畫師，畫出人氣角色也非常相似，而畫碟角色都是食客自選，只需提早兩天留位下單再加$35就可以，食客都話高質且值得一試！餐廳主食都有意粉、牛扒、海鮮等選擇，整體餐點也不錯，難怪節假日都很難訂位！

Homeland（彌敦道）

人均：$101-200

地址：旺角彌敦道726號19樓

電話：6602 6675



旺角美食推介【18】蟲二——活化唐樓Cafe 露天座位、中日式家庭料理

這間Cafe所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

蟲二

人均：$150-200

地址：旺角上海街618號頂樓

電話：9220 9785



旺角美食推介【19】Subtle Island——摩洛哥異國風餐廳 露天鞦韆／室內沙灘／水池打卡

旺角這間Cafe，開張不久隨即成為人氣新店！Cafe的室內環境主打摩洛哥異國風情，設有室內水池、人工小沙灘等，打卡一流！而且是寵物友善餐廳，招牌菜式包括軟殼蟹鹹蛋黃忌廉汁意粉及Tiramisu，可以和好姊妹及家中毛孩去打卡歎美食。

Subtle Island

人均：$200-250

地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心4樓

電話：5348 1417



旺角美食推介【20】Tamarind——超火爆泰式大排檔！極具鑊氣牛肉炒寬粉

近期在社交平台極具話題性的泰式大排檔Tamarind，每逢晚餐時段門外總是大排長龍！店家主打充滿泰國街頭風味的經典美食，當中必試人氣招牌泰式牛肉炒寬粉，寬粉炒得很有鑊氣，醬汁完美包裹每條寬粉，牛肉嫩滑多汁，食到舐舐脷！

此外，微辣惹味且極之下飯的泰式炒肉碎飯、外焦內嫩的泰式烤豬頸肉亦是熱門之選。午市套餐更可以超抵價加購冰涼特飲，如泰式奶茶及芒果冰沙等。店內冷氣充足且裝修帶有濃烈泰式大排檔風格，性價比極高！

Tamarind

人均：$100-150

地址：旺角通菜街1號威達商業大廈地下K&L號舖

交通：港鐵油麻地站A2出口，步行約5-6分鐘



旺角美食推介【21】Halfway Coffee 半路咖啡——舊五金店改建復古Cafe！中式青花瓷杯打卡

在香港擁有極高人氣的在地精品咖啡店「Halfway Coffee半路咖啡」，其旺角分店由一間舊五金行改建而成，店內完美保留了堅強貿易行的舊招牌、水泥牆、舊式鐵窗及懷舊吊扇，充滿濃厚的復古工業風與老香港歲月感！

店內最具標誌性的，莫過於以充滿中國風的復古瓷杯裝載熱咖啡，連外賣紙杯亦印有精美中式花紋，極具視覺特色！必試招牌龍眼蜜拿鐵，加入了龍眼蜜與桂花蜜，清甜香氣完美中和咖啡苦味；另有玫瑰香味濃郁的Rose Latte及經典Flat White。此外，店內亦提供滑蛋煙肉等Brunch選擇。

Halfway Coffee半路咖啡（旺角店）

人均：$50-100

地址：旺角豉油街6號地舖

交通：港鐵旺角站E1出口，步行約8分鐘；由朗豪坊步行約5分鐘



旺角必食小食

旺角美食推介【22】日船章魚小丸子——90年代章魚燒始祖店已重開

在香港擁有26年歷史的日船章魚小丸子，曾一度全線結業告別香港，後來在廣大食客極力挽留與支持下，正式於旺角好景商業中心地舖重開！

提到日船的最大特色，必定是其靈魂自選醬汁。脆口的章魚小丸子配上美乃滋、燒汁、自家芥末醬，是食客回憶的味道。日船於1999年由台灣進駐香港，絕對是本地章魚燒界的始祖之一，經過旺角記得買盒重溫經典滋味！

日船章魚小丸子

人均：$50以下

地址：旺角花園街2-16號好景商業中心地下18號舖

電話：9070 2298



旺角美食推介【23】兩姊妹涼皮有限公司——米芝蓮必比登推介

兩姊妹涼皮有限公司在涼皮界鼎鼎大名，更獲香港米芝蓮必比登推介。招牌的兩姊妹涼皮，特色在於口味層次變化分明，先嘗到鹹、辣與酸味，最後有股甜味「彈出」，非常獨特！此外，這兒一系列的川風咸甜粉也值得一試，如重慶小麵、暖笠笠熱皮、黑糖五彩冰粉等。

兩姊妹涼皮有限公司

人均：$50以下

地址：旺角黑布街99號地舖



旺角美食推介【24】肥姐小食——人龍小食店 招牌滷味、芥末墨魚

旺角肥姐小食店多年來以招牌滷味見稱，店口總大排長龍，深受遊客及本地人喜愛，稱得上是旺角地標美食。來肥姐小食店，必不可錯過皇牌滷味，如大小生腸、墨魚、火雞腎雞翼尖等，食材肉質爽口彈牙，配合甜醬、芥辣及豉油，多年來水準不變！

肥姐小食

人均：$50以下

地址：旺角登打士街55號地下4A號舖

電話：8489 2326



旺角美食推介【25】旦王——小紅書爆紅街頭天花板！必食招牌「惹味」滷水肥腸＋嫩滑豬紅

最近在小紅書極具話題性的平民小食店「旦王」，吸引不遠千里而來的遊客與本地街坊朝聖！店家主打經典港式街頭小食，當中被網民封為地道港味天花板的必點之選就是「惹味」！

一碗惹味集齊四大經典配料：爽口無異味的滷水豬大腸、入味吸汁的白蘿蔔、鮮嫩滑口的豬紅以及香氣十足的韭菜。特別推薦落單時要求換辣魚蛋湯底，湯頭香濃惹味但不算過辣。雖然店內不設座位需要立食，但依然擋不住滾滾人流，絕對是旺角掃街必衝之選！

旦王

人均：$50以下

地址：旺角山東街50號地下C舖

交通：港鐵旺角站 E2 出口，步行約5分鐘



旺角甜品推介

旺角美食推介【26】皇甘栗鮮炒乾果專門店——大埔名物旺角分店！開心果關注組力推

大埔名物「皇甘栗鮮炒乾果專門店」在旺角也有分店！店舖主打鮮炒野生栗子及多款「口笠濕」涼果，但要細數店舖的人氣美食，就非它的意式及日式雪糕莫屬。

其中招牌栗子雪糕及開心果雪糕極受街坊歡迎，更是Facebook＠香港開心果關注組經常力推的店舖。開心果即叫即盅碎，充滿堅果香味，而且細碎的果粒也令雪糕口感更有層次，經過旺角的朋友不妨一試！

「皇甘栗鮮炒乾果專門店」的開心果雪糕經常出現在Facebook＠香港開心果關注組。（Facebook＠香港開心果關注組）

皇甘栗鮮炒乾果專門店（旺角分店）

人均：$50-100

地址：旺角山東街53號地下

電話：2638 2799



旺角美食推介【27】再睡5分鐘——新開爆紅YouTuber滴妹茶飲店

旺角向來都是手搖飲品聚集地，YouTuber滴妹創立的台式茶飲品牌「再睡5分鐘」在開業首日大排長龍，人氣爆棚，飲品價格由$19至$28不等，現時已成為旺角手搖的熱門店。店舖主打3cm棉被厚奶蓋系列獲不少人讚賞，奶蓋採用進口忌廉和紐西蘭牛奶，鹹甜適中，不會太濃稠，配上清新茶底，是奶蓋愛好者必試！

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再睡5分鐘

人均：$50以下

地址：旺角豉油街50號富達大廈地下舖6號

電話：4435 1084



旺角美食推介【28】fufuland——人氣生乳梳乎厘

內地人氣梳乎厘店「fufuland」主打生乳梳乎厘，即叫即製，鬆軟的梳乎厘口感輕盈，蛋味十足。店內還提供多款夾心口味，如宇治抹茶柚子、杏仁豆腐、海鹽Oreo和開心果等，深受顧客喜愛。這家店在內地各地享有超高人氣，已成為港人北上時必食的甜品之一。

fufuland

人均：$50以下

地址：旺角朗豪坊B2層40號舖



旺角美食推介【29】明華餅家——懷舊傳統老字號！古早味糯唧唧香蕉糕＋即製奶黃紅豆燒餅

位於西洋菜南街的明華餅家是旺角少有的傳統中式老字號餅店，憑著充滿童年回憶的古早味糕點，在社交平台上再度爆紅，吸引大量街坊與遊客排隊光顧！店家主打各式即製懷舊糕點，當中最受歡迎的莫過於人氣王香蕉糕，軟糯彈牙且帶有濃郁傳統香蕉糕香氣；另外奶黃燒餅與紅豆燒餅亦是熱門之選，煎得香口軟糯，滿滿都是老香港的古早風味！另外要注意小店只收現金（不設電子支付），去掃街上記得備妥零錢！

明華餅家（旺角店）

人均：$50以下

地址：旺角西洋菜南街62號地舖

