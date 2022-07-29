Rosewood Staycation酒店住宿優惠低至53折！於指定平台預訂住宿套票，包一晚Rosewood九龍山景客房，額外贈送早餐及4道菜晚餐，人均最平$1,639，即睇開賣日期及時間！

Rosewood Staycation優惠低至53折！包雙人早餐+4道菜晚餐

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）快閃開賣Staycation住宿優惠低至53折！今次住宿套票包入住一晚九龍山景客房（另設海景客房升級選擇）、Holt’s Café雙人早餐及Dap-ba二人豐盛宴4道菜晚餐。

Rosewood Staycation優惠包4道菜晚餐可以歎到酒店少有推出的中式菜餚，包括涼菜小食、主菜（四選一）、時蔬及甜品，如招牌王鴿、酸菜鮮鱸魚、水煮和牛、酒釀桂花丸子等。

Rosewood Staycation優惠【1】九龍山景客房+早餐+Dap-ba二人豐盛宴晚餐4道菜晚餐

（圖片來源：Rosewood Hong Kong）

入住日期及價錢：8月1至11日入住：$3,278；8月12日至9月29日入住：$3,558

預訂日期：2022年7月29日22:00至8月10日23:59



Rosewood Staycation優惠除了以上優惠，另設有Giovanni Pina 3道菜或4道菜晚餐升級選擇，每晚人均$1,703.5起。

Rosewood Staycation優惠【2】入住九龍山景客房+早餐+Giovanni Pina 3道菜晚餐

（圖片來源：Rosewood Hong Kong）

入住日期及價錢：8月1至11日入住：$3,407；8月12日至9月29日入住：$3,699

預訂日期：2022年7月29日22:00至8月10日23:59



Rosewood Staycation優惠【3】海景客房+早餐+Giovanni Pina 3道菜晚餐

（圖片來源：Rosewood Hong Kong）

入住日期及價錢：8月1至11日入住：$4,067；8月12日至9月29日入住：$4,397

預訂日期：2022年7月29日22:00至8月10日23:59



Rosewood Staycation優惠【4】入住九龍山景客房+早餐+Giovanni Pina 4道菜晚餐

入住日期及價錢：8月1至11日入住：$3,605；8月12日至9月29日入住：$3,899

預訂日期：2022年7月29日22:00至8月10日23:59



Rosewood Staycation優惠【5】海景客房+早餐+Giovanni Pina 4道菜晚餐

入住日期及價錢：8月1至11日入住：$4,265；8月12日至9月29日入住：$4,955

預訂日期：2022年7月29日22:00至8月10日23:59



以上住宿優惠將於2022年7月29日22:00起，於KKday官方網站及手機應用程式開售，詳情可前往開售頁面查詢：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115675?cid=9429。