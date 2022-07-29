La Famille 8月生日優惠！人氣蛋糕店La Famille再推出向8月生日之星免費送戚風蛋糕，睇睇誰是78的幸運之星！除了La Famille免費戚風蛋糕外，還有多間餐廳推出8月壽星免費食一餐！

8月生日優惠|La Famille免費送蛋糕！指定生日日期壽星有得免費拎

La Famille每個月都會在官方專頁公布下個月的「生日之星」幸運兒得主，而今日（7月29日）亦公布了8月的幸運兒——在8月11日生日的朋友，將會有機會免費換取戚風蛋糕一件！

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（La Famille圖片）

8月11日生日的朋友要於8月1日中午12時至8月3日中午12時，進入網站和登記，就會有機會免費換到戚風蛋糕，口味隨機。而這個生日之星活動為以先到先得，到時記得準時入網站登記。

（La Famille圖片）

登記後，會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的 QR code，於所選日期內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。

（La Famille圖片）

登記及換領步驟：

1. 需要Follow La Famille的Instagram及like La Famille的Facebook專頁

2. 進入網站 https://event.lafamillecake.com 填寫並提交個人資料

3. 成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4. 得獎者將於8月5日或之前收到獲獎電子換領信

5. 得獎者憑換領信上的QR Code於所選擇的日期親自到分店，並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期就可換領獎品

切記參加者必須為8月的生日之星（8月11日生日），而每位參加者只可以登記一次。參加者提供的登記資料一提交，就不能更改或取消。同時La Famille 生日之星活動只供年滿11歲並持有香港身份證的人士參加。若參加者未能符合上述參加資格，其得獎資格將會被取消。

La Famille 8月生日優惠

指定生日日期：8月11日

登記日期：8月1日起

