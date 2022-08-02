北角一間韓式燒肉店主打正宗韓式燒肉及多款韓國美食，必試黑毛和牛、濟洲黑毛豬、燒原條大八爪魚、醬油豬腸等地道菜式，更可以在餐廳的露台座位欣賞維港靚景！另外，午市亦提供定食套餐，快約齊朋友邊睇海景邊歎韓燒喇！

北角海景韓式燒肉店！露台位歎180度維港景 黑毛和牛/濟洲黑毛豬

👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

人氣韓燒店「濟洲燒肉食堂」位於北角海傍，店內景觀開揚，設有陽台及窗邊卡位，可以在享用美食的同時欣賞到維港海景。餐廳主打正宗韓國燒肉，招牌菜式有濟洲黑毛豬（$125）同和牛五花（$128），另供應原條大八爪魚（$126）、燒豬皮（$88）及醬油豬腸等菜式，都是在香港較少見的韓式地道美食！

餐廳供應的前菜種類豐富，泡菜蛋、芝士玉粟米、生菜等都可以無限添加，同時亦免費提供爐邊蛋、大醬湯等韓食，搭配燒肉更加豐富！

除了燒肉，餐廳亦有多款韓式熟食，必試人蔘雞湯配飯（$188），人參雞湯份量十足，原隻雞內有糯米飯，經慢煮後非常入味；薯仔排骨湯（$98）是韓國人一年四季經常吃的鍋物，薯仔入口即溶，配白飯相當惹味，鍾意食韓國菜的朋友要留意喇！

北角美食｜濟州燒肉食堂

北角分店：渣華道123號北角匯2期2樓210號舖

電話：2257 9121

營業時間：星期一至日11:30-22:00



德福分店：偉業街33號德福廣場二期5樓501B號舖Foodeli S1號舖

電話：3170 1438

營業時間：星期一至日11:30-22:00

