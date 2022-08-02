BEANS荳子冰室全新便當機登陸沙田！以性價比高港式美食聞名的BEANS荳子冰室，最近於沙田設立便當自動販賣機，所有便當每日新鮮製作，款式包括鮮茄焗豬扒意粉、生炒牛肉飯等，在沙田的打工仔及學生們，想吃「快Lunch」時，又多個選擇了！

BEANS便當自動販賣機登陸沙田美食沙漠！每日新鮮製作+每星期換款

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（圖片來源：荳子冰室）

咖啡店BEANS Coffee以性價比高的輕食及咖啡打響名堂，同時開設主打港式茶餐廳美食的「BEANS荳子冰室」，分店越開越多。近日BEANS荳子冰室再有新搞作，於被網民笑稱為「美食沙漠」的沙田科學園內，設立便當自動販賣機，為附近的打工仔和學生們，供應熱辣辣港式美食！

（圖片來源：荳子冰室）

BEANS荳子冰室便當自動販賣機的便當逢星期一至五早上11時半開始供應，每日由BEANS荳子冰室新鮮製作，再運送至科學園，首週（8月1日起）供應款式包括鮮茄焗豬扒意粉、生炒牛肉飯及照燒汁雞扒飯，價錢為$58起。便當款式每週更新，想試的朋友可留意官方最新消息。

除了便當自動販賣機，想慢慢歎港式美食的朋友也可到各分店堂食。食物款式包括雪糕粒粒西多士（$45）、傳統菠蘿油（$32）、咖喱吉列魚柳餐連飲品（飯/意粉，$58）、豬潤公仔麵配自選小食連飲品（$54）、啫啫滑雞煲（$86）、鐵板雜扒餐（$88）、雞脾飯（$54） 等，選擇種類多樣。

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BEANS荳子冰室便當自動販賣機

地址：科學園8W地下

供應時間：星期一至五早上11時半起

供應日期：即日起至另行通知

*便當數量有限，售完即止。

